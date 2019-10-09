Logos Hope no ES: livraria flutuante atraca em Vitória

Maior livraria flutuante do mundo, o navio Logos Hope chegou ao Porto de Vitória nesta quarta-feira. Por volta das 14h30, a embarcação fez a manobra de atracação na baía de Vitória e chamou a atenção de quem passava pela avenida Beira-Mar, no Centro da Capital.
Com mais de 100 mil exemplares, a embarcação agora faz o últimos acertos para receber os capixabas. A visitação começa nesta quinta-feira (10), e vai até o dia 20 de outubro (das 10h às 21h, de terça a sábado, e das 14h às 21h, aos domingos). Para entrar, é cobrado um ingresso de R$ 5, mas crianças com menos de 12 anos e idosos com mais de 65 são isentos da taxa.
Além da experiência literária, o navio terá outro atrativo para os visitantes: um espetáculo teatral. A peça "O Leão, A Feiticeira e o Guarda-Roupa", adaptação da trilogia Nárnia, terá duas sessões em português no teatro dentro da embarcação. As apresentações serão nos dias 13 e 20 de outubro, às 19h. Os ingressos custam R$ 20, em preço único, e já estão disponíveis para venda por meio do EventBrite.com.
LOGOS HOPE, MAIOR LIVRARIA FLUTUANTE DO MUNDO, EM VITÓRIA (ES)
- Local: Porto de Vitória (Codesa - Av. Getúlio Vargas, 556, Centro de Vitória)
- Data: aberto para visitação de 10 a 20 de outubro de 2019, em horários pré-definidos e sem funcionamento aos domingos
- Ingressos: a entrada no navio custa R$ 5 para entrar, com isenção de taxa para crianças abaixo de 12 anos e idosos com mais de 65 - Vendas na bilheteria do local; a entrada para o teatro custa R$ 20, em preço único - Vendas por meio do EventBrite.com
- ESPETÁCULO "O LEÃO, A FEITICEIRA E O GUARDA-ROUPA
- Quando: dias 13 e 20 de outubro
- Horário: 19h
- Ingressos: a entrada para o teatro custa R$ 20, em preço único - Vendas por meio do EventBrite.com
- Informações: nas redes sociais da Logos Hope