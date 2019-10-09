Logos Hope no ES: livraria flutuante atraca em Vitória

Maior livraria flutuante do mundo, o navio Logos Hope chegou ao Porto de Vitória nesta quarta-feira. Por volta das 14h30, a embarcação fez a manobra de atracação na baía de Vitória e chamou a atenção de quem passava pela avenida Beira-Mar, no Centro da Capital.

Com mais de 100 mil exemplares, a embarcação agora faz o últimos acertos para receber os capixabas. A visitação começa nesta quinta-feira (10), e vai até o dia 20 de outubro (das 10h às 21h, de terça a sábado, e das 14h às 21h, aos domingos). Para entrar, é cobrado um ingresso de R$ 5, mas crianças com menos de 12 anos e idosos com mais de 65 são isentos da taxa.