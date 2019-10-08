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Logos Hope no ES: maior livraria flutuante do mundo terá até teatro

Durante o período que ficar atracado em Vitória, navio terá duas sessões do espetáculo "O Leão, A Feiticeira e o Guarda-Roupa", adaptação da trilogia Nárnia, em seu teatro

Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 13:45

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

08 out 2019 às 13:45
O navio Logos Hope, maior livraria flutuante do mundo Crédito: Logos Hope/Divulgação
A partir desta quinta-feira (10), a Logos Hope - maior livraria flutuante do mundo - será aberta para visitação do público. Além da experiência literária, com a oferta de mais de 100 mil obras, o navio terá outro atrativo para os visitantes: um espetáculo teatral.
A peça "O Leão, A Feiticeira e o Guarda-Roupa", adaptação da trilogia Nárnia, terá duas sessões em português no teatro dentro da embarcação. As apresentações serão nos dias 13 e 20 de outubro, às 19h. Os ingressos custam R$ 20, em preço único, e já estão disponíveis para venda por meio do EventBrite.com.

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Os capixabas terão até o dia 20 deste mês para conhecer o Logos Hope. Ele ficará atracado no Porto de Vitória, em frente ao Palácio Anchieta, e as visitações acontecem das 10h às 21h, de terça a sábado, e das 14h às 21h, aos domingos. Às segunda-feiras, o navio não opera para os visitantes. 
Para entrar, é cobrado um ingresso de R$ 5, mas crianças com menos de 12 anos e idosos com mais de 65 são isentos da taxa.
Vale lembrar que o agendamento para visitas em grupos maiores ao navio também é oferecido. No entanto, para isso, o interessado deve buscar a coordenação do navio via redes sociais ou indo até o local pessoalmente.
  • LOGOS HOPE
  • Onde: Porto de Vitória (Codesa - Av. Getúlio Vargas, 556, Centro de Vitória)
  • Quando: aberto para visitação de 10 a 20 de outubro de 2019
  • Horários: das 10h às 21h, de terça a sábado, e das 14h às 21h, aos domingos. Não funciona às segundas-feiras
  • Ingressos: a entrada no navio custa R$ 5 para entrar, com isenção de taxa para crianças abaixo de 12 anos e idosos com mais de 65 - Vendas na bilheteria do local

  • ESPETÁCULO "O LEÃO, A FEITICEIRA E O GUARDA-ROUPA
  • Quando: dias 13 e 20 de outubro
  • Horário: 19h
  • Ingressos: a entrada para o teatro custa R$ 20, em preço único - Vendas por meio do EventBrite.com
  • Informações: nas redes sociais da Logos Hope

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