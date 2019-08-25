Voluntariado

Quer trabalhar na Logos Hope, a maior livraria flutuante? Saiba como

Trabalho é voluntário e pode ser realizado por períodos de três meses a dois anos

Publicado em 25 de agosto de 2019 às 06:43

O navio Logos Hope é a maior livraria flutuante do mundo Crédito: Logos Hope/Divulgação

O Logos Hope, maior livraria flutuante do mundo, sobrevive com uma tripulação de mais ou menos 400 pessoas que se doam ao trabalho voluntário. De vários países diferentes, todas elas têm que falar o básico do inglês e trabalhar na embarcação é visto como uma forma de solidariedade, já que o maior objetivo do projeto é levar literatura à maior parte da população mundial.

O navio, que ficará atracado em Vitória por 14 dias, entre 9 e 22 de outubro deste ano, recruta voluntários que podem optar por planos de trabalho de dias no porto em que ele atraca, três meses e um ou dois anos.

PORTO

Para esta modalidade, o voluntário não precisa ter nenhuma preparação específica ou formação, mas nenhum tipo de benefício é oferecido. É importante que o candidato também pense na logística de percurso que fará quando assumir o compromisso, isto é, como vai chegar ao navio durante os dias de trabalho, já que a organização também não fornece transporte e nem estadia. Os pré-requisitos pedidos são:

1 - Ter mais de 18 anos

2 - Ser um cristão convertido e membro de alguma igreja evangélica

3 - Ter boa saúde

Os interessados devem se candidatar por meio do e-mail [email protected]

TEMPORADA: DE TRÊS MESES A DOIS ANOS

Além do trabalho no porto, o navio ainda possui outras duas modalidades de voluntariado. Há opção de três meses, um ano e dois anos. Esses participantes têm um trabalho prático a executar em vários departamentos do navio, incluindo as missões de ensino devocional por meio das igrejas locais de cada destino da embarcação.

Quem opta por passar essas temporadas na Logos Hope ganha a experiência de conviver com pessoas de mais de 60 nacionalidades e, por isso, precisa ter uma base formada em inglês para se comunicar.

Crédito: Logos Hope/Divulgação

Para garantir a capacitação, os voluntários de três meses são obrigados a participar do STEP - um programa de treinamento de curto-prazo para jovens que desejam ter a experiência prática de servir a Deus a bordo da Logos Hope. Essas aulas são feitas no navio, mas tudo precisa ser custeado pelo interessado, desde as passagens para chegar e sair do navio até alimentação, aulas e estadia.

Candidatos ao programa de voluntariado de três meses da embarcação precisam cumprir os seguintes pré-requisitos:

1 - Ser cristão convertido há pelo menos um ano e ser membro de uma igreja evangélica

2 - Ser solteiro

3 - Ter ao menos 18 anos

4 - Ser capaz de se comunicar em inglês

5 - Ter seguro médico de emergência e passaporte válido para a duração da estadia no navio

6 - Ter o desejo de servir a Deus por meio de trabalhos práticos

7 - Concordar em cumprir com as políticas da embarcação

Os interessados devem se candidatar por meio do e-mail [email protected]

Para o plano de um ou dois anos, o tripulante precisa estar mais preparado, com base no conceito espiritual que o navio prega. Além dos pré-requisitos específicos (lista abaixo), o candidato que quer ser voluntário nessa carga de tempo precisa repassar, mensalmente, US$ 470 à administração do navio. O valor é usado nos gastos com alimentação, lavanderia, água, alojamento e documentação.

1 - Ser membro ativo de uma igreja evangélica por mais de dois anos

2 - Ter o apoio da família

3 - Ser recomendado pela igreja que frequenta

4 - Ter concluído o Curso Missiológico Intensivo (CMI)

5 - Ter nível intermediário na língua inglesa

Os interessados devem se candidatar por meio do e-mail [email protected].

