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Vai atracar em Vitória

Logos Hope atrai multidões e curiosidade; veja fotos do navio

Maior biblioteca flutuante do mundo vai atracar em Vitória, em frente ao Palácio Anchieta, em outubro deste ano

Publicado em 26 de Agosto de 2019 às 00:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2019 às 00:20
A Logos Hope estará em Vitória entre os dias 9 e 22 de outubro e ficará aberto para visitação do dia 10 ao 20 daquele mês. Por ser a maior livraria flutuante do mundo, o navio gera bastante curiosidade e atrai multidões curiosas em conhecer o espaço onde pessoas de mais de 40 nacionalidades trabalham para levar literatura das mais variadas áreas de interesse à maior parte possível da população mundial. 
No Brasil, além de Vitória, a embarcação ainda passará por Santos, Rio de Janeiro, Salvador e Belém. Para entrada é cobrada taxa de R$ 5 por pessoa (menores de 12 anos e maiores de 65 não pagam).
> Logos Hope, maior livraria flutuante do mundo, ficará 14 dias em Vitória
Além da biblioteca, a entrada do navio possui uma exposição de fotos e vídeo que mostra a trajetória da Logos Hope, cafeteria com lanches e quitutes à venda para os visitantes e ainda uma área para eventos, como teatro e apresentações musicais. Ao Gazeta Online, a administração do navio enviou fotos da embarcação (veja abaixo) a partir do trajeto que o navio fez saindo de Mar del Plata, na Argentina - local em que ficou atracado antes de vir ao Brasil.
> Quer trabalhar na Logos Hope, a maior livraria flutuante? Saiba como
Crédito: Logos Hope/Divulgação
Crédito: Logos Hope/Divulgação
Crédito: Logos Hope/Divulgação
Crédito: Logos Hope/Divulgação
Crédito: Logos Hope/Divulgação
Crédito: Logos Hope/Divulgação
Crédito: Logos Hope/Divulgação
Crédito: Logos Hope/Divulgação
Crédito: LJ LEE/Logos Hope/Divulgação
Crédito: Logos Hope/Divulgação
Crédito: Logos Hope/Divulgação
Crédito: Logos Hope/Divulgação
Crédito: Logos Hope/Divulgação

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