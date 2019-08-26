Logos Hope atrai multidões e curiosidade; veja fotos do navio

estará ementre os dias 9 e 22 de outubro e ficará aberto para visitação do dia 10 ao 20 daquele mês. Por ser, o navio gera bastante curiosidade e atrai multidões curiosas em conhecer o espaço onde pessoas de mais de 40 nacionalidades trabalham para levar literatura das mais variadas áreas de interesse à maior parte possível da população mundial.

No Brasil, além de Vitória, a embarcação ainda passará por Santos, Rio de Janeiro, Salvador e Belém. Para entrada é cobrada taxa de R$ 5 por pessoa (menores de 12 anos e maiores de 65 não pagam).

Além da biblioteca, a entrada do navio possui uma exposição de fotos e vídeo que mostra a trajetória da Logos Hope, cafeteria com lanches e quitutes à venda para os visitantes e ainda uma área para eventos, como teatro e apresentações musicais. Ao Gazeta Online, a administração do navio enviou fotos da embarcação (veja abaixo) a partir do trajeto que o navio fez saindo de Mar del Plata, na Argentina - local em que ficou atracado antes de vir ao Brasil.