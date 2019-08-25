Logos Hope

Logos Hope, maior livraria flutuante do mundo, ficará 14 dias no ES

Navio ficará atracado no Espírito Santo de 9 a 22 de outubro, mas visitação será em período menor. Saiba como fazer parte da tripulação

Publicado em 25 de agosto de 2019 às 05:55

Parte do interior do Logos Hope, a maior livraria flutuante do mundo Crédito: Doseong Park

Logos Hope, a maior livraria flutuante do mundo, está perto de chegar a Vitória. O navio, que circula o mundo com a proposta de ser um meio simples de acesso à literatura, é o maior do planeta com essa proposta e chegará ao Brasil nesta sexta-feira (23). Além da Capital, a embarcação atracará também em Santos, Rio de Janeiro, Salvador e Belém.

Neste momento, o navio acaba de deixar Mar del Plata, na Argentina, e parte para Santos, em São Paulo - primeiro destino da embarcação no Brasil. No Espírito Santo, o navio ficará atracado entre os dias 9 e 22 de outubro e só será aberto a visitação entre 10 e 20 do mesmo mês.

Segundo Gino Borst, do grupo de preparação avançada do navio, serão apenas 10 dias de visitação devido a folga da tripulação e preparação da embarcação, tanto para a abertura em terras capixabas quanto para a partida para o porto seguinte. A entrada custa R$ 5. Crianças com menos de 12 anos e idosos com mais de 65 anos não pagam.

Logos Hope, embarcação que é considerada a maior livraria flutuante do mundo Crédito: Logos Hope/Divulgação

Assim que atracar em Vitória, a embarcação ficará em frente ao Palácio Anchieta, no Porto, e terá à disposição dezenas de milhares de livros de temas que vão de educação a interesses de carreira, desenvolvimento pessoal e literatura infantil. Embora não tenham os preços divulgados antecipadamente, todos serão vendidos a preços acessíveis - mais em conta que nas livrarias em terra firme. Quando o navio atraca nos portos, também é organizada uma estrutura para doação de livros.

Parte do interior do Logos Hope, a maior livraria flutuante do mundo Crédito: Beth Hutchison

O navio também conta com uma área de boas-vindas, onde um vídeo institucional sobre a embarcação é apresentado, e exposições interativas, além de cafeteria e lanchonete com comidas e bebidas à venda para os visitantes.

Em um comunicado oficial no site do navio, Pil-Hun Park, o diretor do Logos Hope, destaca que a visita ao navio é mais do que só leitura e que a vivência dentro das instalações promove uma experiência diferente. O objetivo da embarcação é compartilhar conhecimento, ajuda e esperança por meio dessas experiências literárias.

FAÇA PARTE DA TRIPULAÇÃO

A embarcação é composta por cerca de 400 tripulantes. Todos são voluntários e em cada parada o navio também recruta novos adeptos. Algumas tarefas são obrigatórias, como providenciar a própria comida a bordo, dividir cabines com até três outras pessoas do mesmo gênero e trabalhar cinco dias por semana.

Para ser um voluntário é necessário ter mais de 18 anos, ser um cristão convertido, membro de alguma igreja evangélica e dispor de boa saúde. Além disso, o navio não dispõe de estadia disponível para os voluntários, logo, você deve providenciar sua hospedagem de forma que consiga ter acesso ao porto em que deseja nos auxiliar. Lembramos que é um trabalho de voluntariado, não há nenhuma remuneração fornecida por parte do navio ou através da OM.

Se você cumpre todos os requisitos, entre em contato conosco através do e-mail [email protected].

