Vídeo: visitamos a Logos Hope no ES; veja como é o navio por dentro

Crédito: Vitor Jubini

Logos Hope, a maior livraria flutuante do mundo, chegou a Vitória, no Espírito Santo, nesta quarta-feira (9). No dia seguinte, a tripulação promoveu cerimônia de abertura oficial, com lideranças do Governo do Estado, comandante e coordenadores da embarcação. A Gazeta foi de perto conferir os detalhes do navio, que está atracado em frente ao Palácio Anchieta, no Centro.

Dentro da área portuária já está instalada uma estrutura para organizar a fila de visitação, mas vale destacar que pessoas com necessidades especiais têm preferência e que há acessibilidade para cadeirantes. Para entrar, é cobrada taxa de R$ 5, mas crianças com menos de 12 anos e idosos com mais de 65 são isentos do pagamento. Grupos também podem agendar visitas guiadas por meio das redes sociais da embarcação, no Facebook e Instagram.

TOUR VIRTUAL: VÍDEO MOSTRA NAVIO LOGOS HOPE POR DENTRO

Assim que entramos na embarcação damos de cara com uma recepção, que tem informações sobre toda a estrutura da Logos Hope. Ao todo, o navio tem 9 andares, 12,5 toneladas, 442 beliches para a tripulação - que é de 400 voluntários atualmente -, teatro, espaço para alimentação e (vários!) ambientes que rendem fotos lindas.

Quem for visitar a biblioteca a bordo poderá andar livremente pelos espaços comuns da embarcação. E durante a estada do navio na Capital capixaba, o teatro flutuante sediará duas sessões, em português, do espetáculo "As Crônicas de Nárnia: o leão, a feiticeira e o guarda-roupa", baseado no livro de sucesso. Ao longo da visita, que pode ou não ser guiada por voluntários da Logos Hope, também é permitida a conversa com tripulantes de outros países.

São voluntários de mais de 60 nacionalidades diferentes. Todos falam inglês fluente, alguns também espanhol e poucos se arriscam no português, mas dá para se comunicar.

PREÇO DOS LIVROS NA LOGOS HOPE

Dentro do navio, que circula o mundo inteiro com a missão de levar leitura e cultura à maior parte do globo, a moeda usada é a Unit, como é chamada. Assim que chegar ao caixa, o visitante deve trocar o real pela modalidade usada a bordo (cada real equivale a 10 Units). Só para se ter uma noção, a obra mais barata custa 25 Units e equivale a R$ 2,50. Mas existem versões de outras obras que chegam a custar até 2.500 mil units.