Escola de idiomas no ES orienta alunos que viajaram a não irem às aulas

Um caso de coronavírus está confirmado no Espírito Santo Crédito: Divulgação

Your browser does not support the audio element. Escola de idiomas do ES orienta alunos que viajaram a não irem às aulas

Com o avanço do coronavírus pelo Brasil e a confirmação de um caso da doença aqui no Espírito Santo , unidades de ensino têm aumentado as ações de precaução no Estado. A direção de duas unidades de franquias da Wizard em Vitória, de Jardim da Penha e da Praia do Canto, enviaram um comunicado aos alunos pedindo que estudantes, familiares e funcionários que tenham viajado em fevereiro para a Europa e Ásia não frequentem a escola por duas semanas.

A medida é preventiva. As aulas nas unidades estão mantidas e serão repostas gratuitamente para esses alunos que tenham voltado do exterior.

Os primeiros casos do novo coronavírus surgiram na China. A doença se espalhou pelo mundo e, hoje, a Itália é um dos países com maior expansão da doença, com mais de 107 mortos e 3 mil infectados.

Escolas e faculdades do Espírito Santo têm distribuído comunicados sobre a prevenção da doença e orientado os alunos a procurar uma unidade de saúde caso sintam algum sintoma.

GARRAFAS E COPOS INDIVIDUAIS

O Centro Educacional Leonardo Da Vinci diz que triplicou o número de suportes de álcool em gel em seus ambientes e solicitou aos alunos dos ensinos Fundamental 2 e Médio que passem a levar garrafinhas ou copos individuais para hidratação ao longo do dia, evitando assim o uso direto dos bebedouros coletivos. Estudantes e professores são orientados a não compartilhar copos, pratos e talheres, e a lavar regularmente as mãos, principalmente antes das refeições e após o uso do banheiro.

"Solicita-se sistematicamente também aos pais que não tragam para a escola crianças que apresentam quadros febris ou outros tipos de mal-estar e suspeita de doença", explicou a instituição em nota.

A Estácio informou que divulgou, entre professores e alunos das unidades no Estado, orientações sobre medidas de precaução e prevenção relacionadas ao coronavírus. Até o momento, a faculdade não identificou a necessidade de restringir a frequência de alunos à instituição.

Já a Faculdade de Direito de Vitória (FDV) afirmou que, por enquanto, não há nenhuma orientação específica, mas que estará atenta a qualquer indicação dos órgãos competentes. A Emescam disse que seguirá as orientações do Ministério da Saúde e das Secretarias Estadual e Municipal da Saúde. "Foram passadas orientações educativas e de prevenção e as aulas estão mantidas", destacou.

UFES E IFES

As instituições públicas de ensino superior também orientam a comunidade acadêmica. O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) disse que aguarda mais informações sobre o caso confirmado no Estado para tomar providências necessárias nas unidades que ficam próximas à localidade.

"Qualquer alteração de funcionamento e orientação à comunidade acadêmica será informada pelos canais oficiais de comunicação da instituição", destacou.