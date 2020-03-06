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Coronavírus

Escola de idiomas no ES orienta alunos que viajaram a não irem às aulas

A orientação da escola de idiomas é para os estudantes que estiveram no exterior em fevereiro. O tempo de afastamento solicitado é de duas semanas.

Publicado em 06 de Março de 2020 às 15:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2020 às 15:30
Um caso de coronavírus está confirmado no Espírito Santo Crédito: Divulgação
Escola de idiomas do ES orienta alunos que viajaram a não irem às aulas
Com o avanço do coronavírus pelo Brasil e a confirmação de um caso da doença aqui no Espírito Santo, unidades de ensino têm aumentado as ações de precaução no Estado. A direção de duas unidades de franquias da Wizard em Vitória, de Jardim da Penha e da Praia do Canto, enviaram um comunicado aos alunos pedindo que estudantes, familiares e funcionários que tenham viajado em fevereiro para a Europa e Ásia não frequentem a escola por duas semanas.
A medida é preventiva. As aulas nas unidades estão mantidas e serão repostas gratuitamente para esses alunos que tenham voltado do exterior.
Os primeiros casos do novo coronavírus surgiram na China. A doença se espalhou pelo mundo e, hoje, a Itália é um dos países com maior expansão da doença, com mais de 107 mortos e 3 mil infectados.
Escolas e faculdades do Espírito Santo têm distribuído comunicados sobre a prevenção da doença e orientado os alunos a procurar uma unidade de saúde caso sintam algum sintoma.

GARRAFAS E COPOS INDIVIDUAIS

O Centro Educacional Leonardo Da Vinci diz que triplicou o número de suportes de álcool em gel em seus ambientes e solicitou aos alunos dos ensinos Fundamental 2 e Médio que passem a levar garrafinhas ou copos individuais para hidratação ao longo do dia, evitando assim o uso direto dos bebedouros coletivos. Estudantes e professores são orientados a não compartilhar copos, pratos e talheres, e a lavar regularmente as mãos, principalmente antes das refeições e após o uso do banheiro.
"Solicita-se sistematicamente também aos pais que não tragam para a escola crianças que apresentam quadros febris ou outros tipos de mal-estar e suspeita de doença", explicou a instituição em nota.

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A Estácio informou que divulgou, entre professores e alunos das unidades no Estado, orientações sobre medidas de precaução e prevenção relacionadas ao coronavírus. Até o momento, a faculdade não identificou a necessidade de restringir a frequência de alunos à instituição.
Já a Faculdade de Direito de Vitória (FDV) afirmou que, por enquanto, não há nenhuma orientação específica, mas que estará atenta a qualquer indicação dos órgãos competentes. A Emescam disse que seguirá as orientações do Ministério da Saúde e das Secretarias Estadual e Municipal da Saúde. "Foram passadas orientações educativas e de prevenção e as aulas estão mantidas", destacou.

UFES E IFES

As instituições públicas de ensino superior também orientam a comunidade acadêmica. O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) disse que aguarda mais informações sobre o caso confirmado no Estado para tomar providências necessárias nas unidades que ficam próximas à localidade.
"Qualquer alteração de funcionamento e orientação à comunidade acadêmica será informada pelos canais oficiais de comunicação da instituição", destacou.
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) orienta professores e alunos com a divulgação de medidas de prevenção em seus veículos institucionais de comunicação.

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