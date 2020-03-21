Coronavírus: OAB-ES suspende pagamento da anuidade dos advogados

Sede da Ordem dos Advogados do Brasil - seccional Espírito Santo Crédito: A Gazeta

As parcelas serão transferidas para outubro, novembro e dezembro, sem cobrança de juros ou correção monetária. O advogado que desejar prorrogar, deve solicitar à OAB.

Entendemos a situação delicada dos advogados do Estado, impactados pela suspensão de prazos nos tribunais e pela queda geral na demanda de clientes. Estamos solidários com nossa classe e vamos fazer o que for possível para minimizar as dificuldades, declara José Carlos Rizk Filho, presidente da OAB-ES.