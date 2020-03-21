Coronavírus: OAB-ES suspende pagamento da anuidade dos advogados

A Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo (OAB-ES) decidiu nesta sexta-feira (20) adiar o vencimento das parcelas da anuidade de março, abril e maio. A medida é consequência da pandemia do novo coronavírus, para evitar problemas financeiros para os advogados.
As parcelas serão transferidas para outubro, novembro e dezembro, sem cobrança de juros ou correção monetária. O advogado que desejar prorrogar, deve solicitar à OAB.
Entendemos a situação delicada dos advogados do Estado, impactados pela suspensão de prazos nos tribunais e pela queda geral na demanda de clientes. Estamos solidários com nossa classe e vamos fazer o que for possível para minimizar as dificuldades, declara José Carlos Rizk Filho, presidente da OAB-ES.
Além disso, para evitar o avanço do contágio da Covid-19, entre outras medidas, a Ordem suspendeu reuniões e eventos e adotou home office para os colaboradores até 27 de março.