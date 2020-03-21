Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Coronavírus: OAB-ES suspende pagamento da anuidade dos advogados
Por três meses

Coronavírus: OAB-ES suspende pagamento da anuidade dos advogados

Decisão é para evitar problemas financeiros para os advogados. As parcelas de março, abril e maio serão transferidas para outubro, novembro e dezembro

Publicado em 21 de Março de 2020 às 09:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2020 às 09:41
Sede da Ordem dos Advogados do Brasil - seccional Espírito Santo Crédito: A Gazeta
Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo (OAB-ES) decidiu nesta sexta-feira (20) adiar o vencimento das parcelas da anuidade de março, abril e maio. A medida é consequência da pandemia do novo coronavírus, para evitar problemas financeiros para os advogados.
As parcelas serão transferidas para outubro, novembro e dezembro, sem cobrança de juros ou correção monetária. O advogado que desejar prorrogar, deve solicitar à OAB.

Veja Também

Coronavírus no ES: transmissão comunitária prevista para semana que vem

Coronavírus: governo do ES vai limitar número de passageiros em ônibus

Veja os números de telefone para tirar dúvidas sobre coronavírus

Entendemos a situação delicada dos advogados do Estado, impactados pela suspensão de prazos nos tribunais e pela queda geral na demanda de clientes. Estamos solidários com nossa classe e vamos fazer o que for possível para minimizar as dificuldades, declara José Carlos Rizk Filho, presidente da OAB-ES.  
Além disso, para evitar o avanço do contágio da Covid-19, entre outras medidas, a Ordem suspendeu reuniões e eventos e adotou home office para os colaboradores até 27 de março.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Queijos capixabas foram premiados no 4º Mundial do Queijo do Brasil
Queijos do ES conquistam 12 medalhas no concurso Mundial do Queijo do Brasil
Tadeu Schmidt na casa do BBB 26
Tadeu quebra protocolo do BBB 26 e revela morte de Oscar Schmidt aos participantes
Rua onde mulher foi agredida no bairro Graúna, em Cariacica
Homem é preso após agredir mulher na frente da filha em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados