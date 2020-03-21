Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Veja os números de telefone para tirar dúvidas sobre coronavírus
Orientação

Veja os números de telefone para tirar dúvidas sobre coronavírus

Algumas prefeituras criaram serviço especial para atendimento; Ministério da Saúde também dispõe de um contato para esclarecimentos sobre a Covid-19

Publicado em 21 de Março de 2020 às 07:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2020 às 07:44
Coronavírus (Covid-19): a nova doença gera apreensão e canais de comunicação foram criados para esclarecer a população Crédito: CDC/ Unsplash
novo coronavírus (Covid-19) e todos os impactos que provoca ainda geram muitas dúvidas e apreensão. Para esclarecer melhor a população sobre o tema, prefeituras disponibilizaram números de telefone com atendimento especial relacionado à doença. O Ministério da Saúde também tem uma canal direto para quem quiser se informar por meio de fontes oficiais. 
No município de Vila Velha, o atendimento é feito pelo 162 e o serviço está disponível das 7 às 19 horas, inclusive nos finais de semana. Com o suporte de profissionais de saúde (médico, enfermeiro, técnico de enfermagem), que foram capacitados e mantêm atualização permanente, a população tira dúvidas sobre medidas de prevenção, sintomas e fluxos de encaminhamento a serviços de saúde em casos de suspeita de contaminação pelo coronavírus.
Em Cariacica, o atendimento é feito durante a semana, das 8 às 19 horas.  Pelo telefone 3354-5635, o morador é orientado sobre formas de contágio e prevenção, além de obter informações sobre a unidade de saúde mais próxima para os casos de necessidade.
Na Capital, a prefeitura disponibilizou o Fala Vitória 156, serviço que já funcionava para outras finalidades, também para tirar dúvidas sobre o coronavírus. A linha está acessível diariamente, das 8 às 22 horas, com 20 profissionais de Enfermagem para oferecer os esclarecimentos relacionados à doença.
No Ministério da Saúde, o contato pode ser feito pelo 136 - o mesmo indicado pela Prefeitura da Serra, que não dispõe de um número próprio, e pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) como canal de esclarecimentos sobre coronavírus. No órgão estadual ainda é possível tirar dúvidas pelos telefones 3347-5732 e 5733. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Queijos capixabas foram premiados no 4º Mundial do Queijo do Brasil
Queijos do ES conquistam 12 medalhas no concurso Mundial do Queijo do Brasil
Tadeu Schmidt na casa do BBB 26
Tadeu quebra protocolo do BBB 26 e revela morte de Oscar Schmidt aos participantes
Rua onde mulher foi agredida no bairro Graúna, em Cariacica
Homem é preso após agredir mulher na frente da filha em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados