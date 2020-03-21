Veja os números de telefone para tirar dúvidas sobre coronavírus

Coronavírus (Covid-19): a nova doença gera apreensão e canais de comunicação foram criados para esclarecer a população Crédito: CDC/ Unsplash

novo coronavírus (Covid-19) e todos os impactos que provoca ainda geram muitas dúvidas e apreensão. Para esclarecer melhor a população sobre o tema, prefeituras disponibilizaram números de telefone com atendimento especial relacionado à doença. O Ministério da Saúde também tem uma canal direto para quem quiser se informar por meio de fontes oficiais.

No município de Vila Velha, o atendimento é feito pelo 162 e o serviço está disponível das 7 às 19 horas, inclusive nos finais de semana. Com o suporte de profissionais de saúde (médico, enfermeiro, técnico de enfermagem), que foram capacitados e mantêm atualização permanente, a população tira dúvidas sobre medidas de prevenção, sintomas e fluxos de encaminhamento a serviços de saúde em casos de suspeita de contaminação pelo coronavírus.

Em Cariacica, o atendimento é feito durante a semana, das 8 às 19 horas. Pelo telefone 3354-5635, o morador é orientado sobre formas de contágio e prevenção, além de obter informações sobre a unidade de saúde mais próxima para os casos de necessidade.

Na Capital, a prefeitura disponibilizou o Fala Vitória 156, serviço que já funcionava para outras finalidades, também para tirar dúvidas sobre o coronavírus. A linha está acessível diariamente, das 8 às 22 horas, com 20 profissionais de Enfermagem para oferecer os esclarecimentos relacionados à doença.