Coronavírus: governo federal alerta para golpe pedindo dados de idosos

Golpes são aplicados por mensagens de celular ou ligação telefônicas Crédito: Pixabay

Se você recebeu ligação ou mensagem com oferta imperdível para aumentar a velocidade da internet com desconto, para receber gratuitamente máscara e álcool em gel em casa ou ainda para ganhar assinatura de serviços de streaming, cuidado! Pode ser golpe.

Com o avanço da pandemia do coronavírus pelo mundo, criminosos estão aproveitando o assunto do momento como pano de fundo para aplicar golpes. De acordo com o governo do Estado , mais de 40 casos da doença foram registrados no Espírito Santo

Em um dos crimes, os bandidos telefonam para contatos residenciais ou celular, principalmente, de idosos, como se fossem servidores do Ministério da Saúde . Na ligação, eles informam o suposto benefício e pedem dados bancários e o endereço da vítima com a alegação de que os produtos serão entregues na casa da vítima.

Por nota, o Ministério da Saúde informou que não distribui Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e nem álcool em gel à população e a hospitais. De acordo com o Ministério, os EPIs são distribuídos aos Estados para uso exclusivo dos profissionais de saúde das unidades do Sistema Único de Saúde (SUS).

O titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos, delegado Brenno Andrade, orientou encerrar a chamada e, se possível, bloquear o telefone. Se o contato foi feito por mensagem via celular ou e-mail, o conteúdo deve ser ignorado. Segundo ele, os golpistas aproveitam a ampla discussão sobre o coronavírus para fazer "ofertas" ligadas ao assunto.

Denúncias serão investigadas pelo delegado Brenno Andrade Crédito: Elis Carvalho

"Se recebeu mensagem, não clique no link que, geralmente, é disponibilizado. Se tiver alguma dúvida a respeito da veracidade das informações contidas na ligação ou nas mensagens, procure os canais oficiais governamentais" Brenno Andrade - Delegado

Caso tenha sido vítima de um golpe, a vítima deve procurar a Polícia Civil . A Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos funciona na Avenida Marechal Campos, número 1.236, no bairro Bonfim, em Vitória . O telefone para mais informações é 3137-2607.