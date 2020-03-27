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Covid-19

Coronavírus: governo federal alerta para golpe pedindo dados de idosos

Criminosos aproveitam o momento de enfrentamento ao novo coronavírus para aplicar golpes através de ligações telefônicas, mensagens de celular e e-mail

Publicado em 27 de Março de 2020 às 15:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 15:48
Golpes por SMS atingem principalmente clientes de banco
Golpes são aplicados por mensagens de celular ou ligação telefônicas Crédito: Pixabay
Se você recebeu ligação ou mensagem com oferta imperdível para aumentar a velocidade da internet com desconto, para receber gratuitamente máscara e álcool em gel em casa ou ainda para ganhar assinatura de serviços de streaming, cuidado! Pode ser golpe.
Com o avanço da pandemia do coronavírus pelo mundo, criminosos estão aproveitando o assunto do momento como pano de fundo para aplicar golpes. De acordo com o governo do Estado, mais de 40 casos da doença foram registrados no Espírito Santo.

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Em um dos crimes, os bandidos telefonam para contatos residenciais ou celular, principalmente, de idosos, como se fossem servidores do Ministério da Saúde. Na ligação, eles informam o suposto benefício e pedem dados bancários e o endereço da vítima com a alegação de que os produtos serão entregues na casa da vítima.
Por nota, o Ministério da Saúde informou que não distribui Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e nem álcool em gel à população e a hospitais. De acordo com o Ministério, os EPIs são distribuídos aos Estados para uso exclusivo dos profissionais de saúde das unidades do Sistema Único de Saúde (SUS).

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Coronavírus: empresário do ES é autuado por causar pânico com notícia falsa

O titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos, delegado Brenno Andrade, orientou encerrar a chamada e, se possível, bloquear o telefone. Se o contato foi feito por mensagem via celular ou e-mail, o conteúdo deve ser ignorado. Segundo ele, os golpistas aproveitam a ampla discussão  sobre o coronavírus para fazer "ofertas" ligadas ao assunto.
Delegado Brenno Andrade fala sobre autuação de empresário
Denúncias serão investigadas pelo delegado Brenno Andrade Crédito: Elis Carvalho
"Se recebeu mensagem, não clique no link que, geralmente, é disponibilizado. Se tiver alguma dúvida a respeito da veracidade das informações contidas na ligação ou nas mensagens, procure os canais oficiais governamentais"
Brenno Andrade - Delegado
Caso tenha sido vítima de um golpe, a vítima deve procurar a Polícia Civil. A Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos funciona na Avenida Marechal Campos, número 1.236, no bairro Bonfim, em Vitória. O telefone para mais informações é 3137-2607.
Se for vítima através de uma ligação, leve o número de telefone que entrou em contato. Se for e-mail, faça cópia das mensagens que as pessoas mandaram. Se for por mensagem, via aplicativo de celular, precisamos dos prints e dos números de telefone, esclareceu Brenno.

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