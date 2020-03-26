Projeto Comprova inicia checagem de conteúdos sobre o coronavírus

Coronavírus: nova doença tem provocado onda de desinformação nas redes sociais Crédito: PIRO4D/Pixabay

Para combater a onda de boatos sobre a propagação do novo coronavírus , causador da Covid-19, veículos de comunicação de todo país se uniram mais uma vez e iniciaram um expediente especial do Projeto Comprova . Agora, compõem a coalizão 24 veículos de imprensa que irão se dedicar a monitorar redes sociais e aplicativos de mensagens em busca de informações duvidosas sobre o vírus e a doença.

Mais uma vez, A Gazeta faz parte da coalização do Comprova ao lado de veículos impressos, radiofônicos, televisivos e digitais de grande alcance, como Folha de S. Paulo, Estado de S. Paulo, SBT, Band News FM e UOL, entre outros.

Além de reforçar a capacidade de verificação dos conteúdos já desenvolvida por diversas iniciativas no Brasil e no mundo, o objetivo da iniciativa é expandir a disseminação das informações verdadeiras.

"A imprensa como um todo tem feito uma ótima cobertura direcionada para o coronavírus. O conteúdo informativo e de serviço está muito bom. Mas o conteúdo de verificação da desinformação que circula nas redes precisa ter seu alcance reforçado" Sérgio Lüdtke - Editor do Comprova

COMO SUGERIR CONTEÚDOS PARA SEREM VERIFICADOS?

Para acompanhar as verificações que serão produzidas, basta acessar o site do projeto e as redes sociais ( Twitter Facebook ). Os 24 veículos membros da coalizão também replicarão as verificações em seus canais.

O editor do Comprova, Sérgio Lüdke: reforço no combate a desinformação Crédito: Marina Cid/TV Band

O presidente da Abraji, Marcelo Träsel, reforça que a iniciativa pretende contribuir com a capacitação dos cidadãos na hora de discernir o que é falso sobre a pandemia da Covid-19.

Queremos desbancar os boatos nocivos, mas também instrumentalizar jornalistas e o público em geral para identificar as características dos embustes e ajudar a filtrar desinformação de forma autônoma, afirma.

O expediente especial sobre o novo coronavírus conta com patrocínio de Google News Initiative (GNI), Facebook Journalism Project, First Draft News e WhatsApp e apoio da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP).

CONHEÇA O PROJETO COMPROVA

O projeto Comprova surgiu no contexto das eleições presidenciais de 2018, quando checou informações duvidosas sobre o polarizado pleito.

Ao longo do segundo semestre de 2019, o projeto se dedicou a verificar conteúdos suspeitos que circulavam nas redes sociais sobre políticas públicas no âmbito do governo federal.

Das 77 verificações realizadas em 2019, 88% mostram que o conteúdo era falso, enganoso ou estava em um contexto equivocado. Também foram produzidos estudos de caso , que detalham o passo a passo de algumas das principais verificações.