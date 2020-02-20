Carnaval de Vitória: veja a pontuação das escolas do Grupo A

A apuração dos desfiles do Grupo A do Carnaval de Vitória aconteceu na tarde desta quarta-feira (19), no Sambão do Povo. Ao todo, 27 jurados avaliaram as seis escolas de samba em nove quesitos. A Andaraí foi eleita a melhor deste ano, com um total de 178,8 pontos e desfilará no Grupo Especial em 2021. Já a Unidos de Barreiros ficou em último lugar e caiu para o Grupo B.
Abaixo você confere a pontuação completa de todas as escolas de samba do Grupo A:
RELEMBRE
As seis escolas do Grupo A desfilaram na segunda noite do Carnaval de Vitória, na última sexta-feira (14), brigando para voltar ao grupo de elite. O desfile foi aberto pela Pega no Samba. Depois, entraram no sambódromo a Chega Mais, a Andaraí, a Rosas de Ouro e a Chegou o que Faltava. Por fim, desfilaram a Unidos de Barreiros e a Mocidade da Praia.