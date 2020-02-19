Veja pontuação das escolas do Grupo B no Carnaval de Vitória

Abaixo você confere a pontuação completa de todas as escolas de samba do Grupo B:

Os desfiles do Grupo B aconteceram na primeira noite do Carnaval de Vitória na última quinta-feira (13). A primeira escola de samba a entrar na avenida foi a Tradição Serrana, seguida de União Jovem de Itacibá, Mocidade Serrana e Independente de Eucalipto. A festa da noite foi encerrada pela Império de Fátima.