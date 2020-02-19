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Veja pontuação das escolas do Grupo B no Carnaval de Vitória

Apuração aconteceu na tarde desta quarta-feira (19) no Sambão do Povo. Império de Fátima vai subir para o Grupo A

Publicado em 19 de Fevereiro de 2020 às 18:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2020 às 18:08
Integrantes da escola Império de Fátima comemora vitória no Sambão do Povo Crédito: Vitor Jubini
A apuração dos desfiles do Grupo B do Carnaval de Vitória aconteceu na tarde desta quarta-feira (19), no Sambão do Povo. Ao todo, 27 jurados avaliaram as cinco escolas de samba em nove quesitos. A Império de Fátima foi eleita a melhor deste ano, com um total de 178,7 pontos e subirá para o Grupo A em 2020. O segundo lugar ficou com a União Jovem de Itacibá, com 178 pontos.
Abaixo você confere a pontuação completa de todas as escolas de samba do Grupo B:

RELEMBRE

Os desfiles do Grupo B aconteceram na primeira noite do Carnaval de Vitória na última quinta-feira (13). A primeira escola de samba a entrar na avenida foi a Tradição Serrana, seguida de União Jovem de Itacibá, Mocidade Serrana e Independente de Eucalipto. A festa da noite foi encerrada pela Império de Fátima.

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