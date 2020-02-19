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Carnaval de Vitória: veja a pontuação das escolas do Grupo Especial

Apuração dos desfiles aconteceu na tarde desta quarta-feira (19) no Sambão do Povo. Confira a classificação completa

Publicado em 19 de Fevereiro de 2020 às 17:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2020 às 17:46
Independente de Boa Vista é bicampeã do Carnaval de Vitória 2020 Crédito: Vitor Jubini
A apuração dos desfiles do Grupo Especial do Carnaval de Vitória aconteceu na tarde desta quarta-feira (19), no Sambão do Povo. Ao todo, 27 jurados avaliaram as sete escolas de samba em nove quesitos. A Boa Vista foi eleita a grande campeã de 2020, com um total de 179,1 pontos. Já a São Torquato acabou rebaixada e integrará o Grupo A no próximo ano.
Abaixo você confere a pontuação completa de todas as escolas de samba do Grupo Especial:

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RELEMBRE

A principal noite do Carnaval de Vitória aconteceu no último sábado (15), com os desfiles do Grupo Especial. O samba na avenida começou pela Piedade, seguida pela Jucutuquara e pela MUG. Depois, entraram no sambódromo a Boa Vista, a Imperatriz do Forte e a Novo Império. O encerramento ficou por conta da São Torquato.
Após os desfiles no Sambão do Povo, a MUG e a Boa Vista foram apontadas como as favoritas ao título de campeã do Carnaval de Vitória em 2020. A última, aliás, foi eleita pelos leitores de A Gazeta como a melhor deste ano, ao enaltecer a música capixaba. Já a escola de Vila Velha abordou as lendas dos povos indígenas.

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