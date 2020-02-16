Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Carnaval
  • Com problemas, Imperatriz do Forte corre e consegue terminar desfile
#GazetaNaFolia

Com problemas, Imperatriz do Forte corre e consegue terminar desfile

Apesar da demora para entrar na avenida, a escola concluiu o desfile antes do tempo máximo. Além de problemas em dois carros alegóricos, o acabamento da última alegoria não ficou pronto

Publicado em 16 de Fevereiro de 2020 às 05:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2020 às 05:40
Imperatriz do Forte entrou com atraso na avenida Crédito: Vitor Jubini
Um atraso para entrar na avenida e vários problemas em carros alegóricos marcaram o desfile da Imperatriz do Forte. A agremiação, que abordou a Rota Imperial, só começou a entrar na avenida quando o cronômetro do Sambão do Povo já marcava 11 minutos.
Pouco tempo antes, os destaques do abre-alas ainda não tinham sido colocados pelo guincho em cima da alegoria. Apesar da demora, a escola concluiu o desfile antes do tempo máximo. Dois carros alegóricos apresentaram problemas. O acabamento da última alegoria não ficou pronto.

Veja Também

Imperatriz do Forte entra com atraso e problemas no abre-alas

Enquanto a escola não entra na avenida, cachorro rouba a cena

O mister Espírito Santo, André Freitas, previsto para ser destaque nesse carro alegórico, não desfilou porque a fantasia não ficou pronta. O penúltimo carro alegórico acabou batendo na concentração e parte de um dos cavalos-marinhos representados ficou danificada.

Imperatriz do Forte aborda a Rota Imperial em seu desfile

A escola abordou na avenida a cultura de Minas Gerais e do Espírito Santo, estados cortados pela Rota, falando sobre a história deles. A agremiação, é claro, deu destaque aos municípios capixabas, como Castelo, Ibatiba e Venda Nova do Imigrante, que ganham alas temáticas.
A Imperatriz do Forte começou o desfile falando da Família Real Portuguesa. Uma das personagens marcantes, "Maria I, a Rainha Louca" foi interpretada por Chica Chiclete, drag queen conhecida em Vitória desde a década de 1980. Em seguida, a agremiação trouxe para o Sambão a cultura e culinária das cidades mineiras e capixabas cortadas pela Família Real.

DEU SAMBA

O samba-enredo da Imperatriz do Forte deu gosto de ouvir, com refrão fácil de cantar.

ATRAVESSOU

Era nítido que a escola não estava pronta para entrar na avenida. Alegorias com problemas, componentes perdidos correndo para achar sua posição já com o desfile em andamento e um tripé sem direção batendo no alambrado.
A Imperatriz do Forte foi a sexta escola a desfilar no Sambão do Povo Crédito: Vitor Jubini

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

21.04.2026 – Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante declaração conjunta à imprensa. Jardim do Palacete de São Bento, Portugal.
Lula chega a Portugal e trata de imigração com premiê e presidente
Imagem de destaque
Tons de marrom: veja como eles têm ganhado força na arquitetura
Imagem de destaque
Homem é encontrado morto a tiros em Linhares e irmão é suspeito do crime

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados