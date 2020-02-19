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Voto Popular

Leitores de A Gazeta elegem desfile da Boa Vista como o mais bonito

Escola de Cariacica teve 54% dos votos. Resultado oficial da Campeã do Carnaval 2020 será na tarde desta quarta-feira (19)

Publicado em 19 de Fevereiro de 2020 às 12:58

Siumara Gonçalves

Siumara Gonçalves

Publicado em 

19 fev 2020 às 12:58
Bateria e samba da Boa Vista conquistaram arquibancadas e camarotes Crédito: Rodrigo Gavini
Os leitores de A Gazeta votaram e elegeram a Independente da Boa Vista como a favorita ao título de campeã do Grupo Especial do Carnaval de Vitória deste ano. A escola de Cariacica teve 54% dos votos da nossa pesquisa. A agremiação levou a magia da música capixaba para a avenida no último sábado (15) e levou a festa para o Sambão do Povo.
O resultado oficial da Campeã do Carnaval 2020 será na tarde desta quarta-feira (19). A Gazeta e a rádio CBN Vitória estarão ao vivo, diretamente do Sambão do Povo, para que os foliões acompanhem cada minuto da apuração que começa às 15h30. 
Resultado da votação popular Crédito: Reprodução

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