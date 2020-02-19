Leitores de A Gazeta elegem desfile da Boa Vista como o mais bonito

Os leitores de A Gazeta votaram e elegeram a Independente da Boa Vista como a favorita ao título de campeã do Grupo Especial do Carnaval de Vitória deste ano. A escola de Cariacica teve 54% dos votos da nossa pesquisa. A agremiação levou a magia da música capixaba para a avenida no último sábado (15) e levou a festa para o Sambão do Povo.
O resultado oficial da Campeã do Carnaval 2020 será na tarde desta quarta-feira (19). A Gazeta e a rádio CBN Vitória estarão ao vivo, diretamente do Sambão do Povo, para que os foliões acompanhem cada minuto da apuração que começa às 15h30.