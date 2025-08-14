Assista agora!

CBN Cotidiano ao vivo: quais os riscos da exposição de crianças nas redes sociais

No programa desta quinta (14), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 14:59

No programa CBN Cotidiano desta quinta (14), das 15h às 17h, Mário Bonella discute os principais assuntos do dia. No quadro CBN e a Família, a comentarista Adriana Müller cita os riscos da exposição de crianças nas redes sociais.

