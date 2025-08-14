CBN Cotidiano ao vivo: quais os riscos da exposição de crianças nas redes sociais

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 14:59
No programa CBN Cotidiano desta quinta (14), das 15h às 17h, Mário Bonella discute os principais assuntos do dia. No quadro CBN e a Família, a comentarista Adriana Müller cita os riscos da exposição de crianças nas redes sociais.
