Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Cardiologista alerta: não deixe de buscar tratamento por conta da Covid-19
Questão de vida

Cardiologista alerta: não deixe de buscar tratamento por conta da Covid-19

Especialista ressalta a importância de pessoas com doenças crônicas não interromperem o tratamento durante a pandemia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 09:08

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 09:08

Cardiologista Bruno Moulin ressalta a importância de pessoas que tratam doenças crônicas não interromperem o tratamento durante a pandemia do coronavirus
Cardiologista Bruno Moulin ressalta a importância de doentes crônicos não interromperem o tratamento durante a pandemia do coronavirus Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Por conta do avanço dos casos do novo coronavírus em todo o mundo, muitas pessoas que tratam outros tipos de doença estão diminuindo a procura por atendimento. No entanto, especialistas alertam que pacientes não deixem de continuar seus tratamentos, já que a interrupção na medicação ou outro tipo de acompanhamento pode causar o agravamento da doença e até levar à morte.
Segundo o cardiologista Bruno Moulin, médicos de todo o mundo estão registrando uma queda acentuada em atendimentos de pacientes que possuem doenças do coração. Em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, o especialista afirma que o cuidado deve ser redobrado, pois além da gravidade da cardiopatia, essa é uma das comorbidades que mais matam pessoas infectadas pelo novo coronavírus.

Veja Também

Covid-19: contaminação em Vitória, Vila Velha e Serra preocupa governo

Secretaria de Linhares confirma morte de morador com coronavírus

"Médicos ao redor do mundo estão observando uma queda na procura dos serviços de assistência de pacientes com infarto agudo e com síndromes coronarianas agudas. E de acordo com a informação fornecida pelo Ministério da Saúde ontem (08), de todos os mortos no país por coronavírus, 336 eram pacientes cardiopatas. Em torno de 40 a 50% das pessoas que morrem de coronavírus são cardiopatas. Esses pacientes não podem parar o tratamento"
Bruno Moulin - Cardiologista
Diante das recomendações de evitar aglomeração e só procurar a assistência médica em caso de sintomas graves, o médico ressalta os sintomas de doenças do coração e reforça a importância da busca por suporte.
"Foi solicitado que se postergue muita coisa, em todo o mundo, para o atendimento, para evitar sobrecarregar os prontos-socorros. Mas um paciente com dor no peito, com falta de ar, com suor frio, não pode deixar de ir ao pronto-socorro. Ele tem que, no mínimo, fazer contato com seu médico, porque senão a gente vai ter um aumento muito grande nas mortalidades por outras causas que não o coronavírus, como está ocorrendo em outros países"
Bruno Moulin - Cardiologista
Diante disso, o cardiologista reforça a necessidade de pacientes cardiopatas seguirem o tratamento e em caso de dúvidas, contactar o médico que realiza o acompanhamento.
Se você conseguir ter um contato com seu médico, procure, vá à clínica que você é atendido, faça contato telefônico com seu médico. Evite acompanhante, isso tanto para o hospital, que está evitando, quanto para a consulta para evitar aglomerações, mas o atendimento é fundamental ser realizado, completou.

Veja Também

200 mil no ES podem ter direito à conta de luz gratuita por 3 meses

Coronavírus: Sesa investiga se contaminados em plataforma são do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Festival Agita reúne shows de bandas capixabas, gastronomia e atrações infantis.
Shopping do ES recebe festival musical com Macucos e Casaca
Homem é baleado durante ataque a tiros na Praça do Hi-Fi, em Vitória
Homem é baleado ao tentar proteger companheira de tiros em praça de Vitória
Gordura abdominal
Gordura abdominal na pós-menopausa está ligada ao desempenho cognitivo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados