Cardiologista alerta: não deixe de buscar tratamento por conta da Covid-19

"Foi solicitado que se postergue muita coisa, em todo o mundo, para o atendimento, para evitar sobrecarregar os prontos-socorros. Mas um paciente com dor no peito, com falta de ar, com suor frio, não pode deixar de ir ao pronto-socorro. Ele tem que, no mínimo, fazer contato com seu médico, porque senão a gente vai ter um aumento muito grande nas mortalidades por outras causas que não o coronavírus, como está ocorrendo em outros países"