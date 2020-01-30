Bolsista em cursinho popular no ES passa em Medicina na UFRJ

Leonardo Xavier Galdino, 18 anos, morador de Cariacica, foi aprovado em Medicina na UFRJ Crédito: Carlos Alberto Silva

"A ficha ainda não caiu, mas estou muito feliz e animado para ir para lá. Sou o primeiro a terminar o ensino médio aqui em casa. Ainda não estou acreditando que deu certo", admite.

Com o pai caminhoneiro e a mãe funcionária de um comércio, o mais novo da família Xavier Galdino sempre teve apoio dos pais e do irmão mais velho para estudar.

"Sempre me deram toda força e incentivaram meus estudos, porque sempre fui dedicado. Tanto que nunca me deixaram trabalhar como menor aprendiz, porque diziam que era para eu estudar. Ficaram muito felizes com a minha conquista", conta.

10 PROVAS DO ENEM REFEITAS

A aprovação em Medicina veio na primeira tentativa, mas foi fruto de muita dedicação.A rotina incluía pelo menos 11 horas de estudo por dia, sem folga nos finais de semana. Para acalçar o objetivo, Leonardo traçou uma estratégia: refazer todas as provas do Enem de 2009 a 2018

"Peguei todas as provas do Enem de 2009 a 2018, imprimi e fui fazendo. As questões que eu não conseguia, pedia para os meus professores explicarem. Fiz uma média dos conteúdos que mais caem e fui me baseando nisso", conta.

"Foi muito esforço. Eu estudava todo dia das 8h às 19h. Só nos finais de semana que eu estudava um pouco menos, porque me permitia acordar a hora que eu quisesse. Vi vídeo aulas e fiz bastante exercício, muito mesmo. Deu nisso. No final do ano deu certo" Leonardo Xavier Galdino - 3º lugar em Medicina na UFRJ

PROFISSÃO ESCOLHIDA AOS 8 ANOS

A vontade de ser médico surgiu ainda na infância. Aos 8 anos, quando passou a fazer tratamento com uma neurologista, o interesse pela Medicina cresceu.

"Desde pequenininho eu falo que quero ser médico. A partir do tratamento com a neurologista foi que eu comecei a pesquisar sobre o corpo, o cérebro, e o assunto me interessou muito. Por enquanto, essa é a área (neurologia) que eu quero seguir. Não me imagino trabalhando em área de exatas ou humanas. Se não desse certo, eu ia tentar fisioterapia ou nutrição", revela.

Leonardo sonha em estudar Medicina desde a infância Crédito: Carlos Alberto Silva

DA UFES PARA O CURSINHO

E por falar em plano B... Em 2018, quando terminou o Ensino Médio, Leonardo tentou uma vaga para o curso de Nutrição, na Ufes , e foi aprovado. Ele chegou a estudar por dois meses, mas abandonou o curso para ir atrás do sonho de ser médico.

"Desde os 8 anos eu queria medicina. Mas em 2018 eu estava desanimado e tinha decidido tentar nutrição. Decidi sair da Ufes e fazer cursinho por um ano para tentar medicina", afirma.

Com o pai desempregado e a mãe trabalhando como caixa em uma loja, Leonardo contou com a ajuda de um cursinho popular de Cariacica para estudar.

"O cursinho Homero Massena tem mensalidades mais baratas (R$ 200), mas eu fiz o bolsão no começo do ano passado e não paguei nada para estudar. Eles me ajudaram muito, me deram muita força. Sempre que eu precisava de alguma coisa podia recorrer aos professores, aos diretores. Quando acabava o caderno de exercícios arruavam outros para mim. A aprovação não é só minha, é deles também", afirma.

Dos cerca de 200 alunos do cursinho popular, mais de 40 conseguiram vaga em alguma universidade federal do país.

MUDANÇA PARA O RJ

Dessa vez, a aprovação na Ufes "escapou por cinco pontos" e Leonardo já começa a pensar na mudança para o Rio de Janeiro. O capixaba já fez contato com alunos do mesmo curso via rede social, e espera a UFRJ divulgar a data de matrícula.