Foi uma vitória que Deus me deu, diz primeiro colocado no Ifes

Lucas Almeida é o primeiro lugar geral no Ifes Crédito: Arquivo Pessoal

O primeiro colocado na classificação do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) , Lucas Monteiro Taylor Almeida, de 18 anos, obteve 820,93 pontos no Enem e garantiu uma vaga no curso de Engenharia Mecânica. Segundo o estudante, que é evangélico e frequenta a igreja Maranata, a fé foi essencial. Foi uma vitória que Deus me deu antes de qualquer coisa, disse.

Lucas também contou à reportagem como foi para ele receber a notícia da aprovação.Estou muito feliz, não achei que fosse ficar em primeiro, sabia que tinha feito uma boa prova, mas o resultado foi uma surpresa. A fé foi essencial, inclusive, devido à rotina de preparação. Estudando também à noite, não conseguia ir à igreja durante a semana, ia só nos finais de semana e isso fazia muita falta. Foi o que senti mais falta, é um hábito que a gente cria e a igreja me deixa renovado, ressaltou.

A ROTINA

Para o jovem, ter perdido aniversários, eventos e o cinema às sextas-feiras serviu para perceber, por fim, que o esforço compensou. Não parei a vida, já que não é saudável. Uma vez ou outra eu consegui sair e dormir melhor. Mas, estudando de manhã e à noite, eu só tinha 5 ou 6 horas de sono. Tinha tarde que eu desabava e à noite precisava voltar a estudar. Percebi que não conta tanto a quantidade de horas que a gente estuda, mas a dedicação e o foco, relatou.

"No geral, foi um ano em que mais revisei do que estudei, já que fiz um bom ensino médio. Me dediquei principalmente à matemática e redação. Devido ao peso das matérias, deixei história, geografia e português um pouco mais de lado, prestava só atenção nas aulas" Lucas Monteiro Taylor Almeida - Estudante

A FAMÍLIA