Faculdades no ES oferecem descontos com base na nota do Enem

Com base nas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), divulgadas pelo Ministério da Educação (MEC) na noite desta terça-feira (28), faculdades particulares do Espírito Santo anunciaram programas de descontos, progressivos ou não, além dos já existentes ProUni, Nossa Bolsa e Fies, para beneficiar estudantes.
ESTÁCIO DE SÁ
No caso da Faculdade Estácio de Sá, quanto maior a nota do Enem, maior o desconto para o aluno, de modo que os abatimentos podem chegar à integralidade do valor no primeiro semestre de curso. Com notas a partir de 300, os candidatos garantem descontos nas modalidades presencial e à distância, durante todo o curso. O regulamento pode ser acessado através do portal da faculdade.
CATÓLICA DE VITÓRIA
A Faculdade Católica de Vitória também levará em consideração a pontuação dos candidatos no Enem, sendo que o desconto poderá chegar a 100% ao longo de todo o curso. Confira progressão com base nos pontos alcançados:
- Acima de 800 pontos - 100%
- 750 a 799 pontos - 70%
- 700 a 749 pontos - 50%
- 650 a 699 pontos - 40%
- 600 a 649 pontos - 30%
- 550 a 599 pontos - 20%
- 500 a 549 pontos - 15%
- 450 a 499 pontos - 10%
FDV
No caso da Faculdade de Direito de Vitória, as bolsas de estudo podem chegar a 50% com base na pontuação do Enem, percentual de desconto oferecido para 15 estudantes com média global ou superior a 750 pontos. Já para quem obteve entre 700 e 749 pontos, serão oferecidas 10 bolsas de 40%. Por fim, oito alunos com média entre 600 e 699 pontos poderão receber bolsa de 30%. O edital e as inscrições online estão disponíveis no site da instituição.
EMESCAM
A Emescam, faculdade em Vitória voltada para a área da saúde, informou que aceita matrículas com base na nota do Enem, oferecendo descontos de 35% para todos os novos ingressantes dos cursos de Enfermagem e Serviço Social, e de 30% para novos alunos de Fisioterapia, desde que a matrícula seja realizada no primeiro semestre de 2020. No caso de estudantes que migrem para a instituição por transferência, o desconto não é válido. Além disso, alunos de medicina não contam com o benefício.
FAESA
A Faesa levou em consideração, para oferecer descontos, a nota da redação feita pelo candidato no Enem. Quem tirou uma nota acima de 600 pontos na redação, ganha 10% de desconto; quem conseguiu atingir mais de 700 pontos, terá 15% de desconto; acima de 800 pontos são 20% de desconto e a partir de 900 pontos, 25% de desconto em toda a graduação. A promoção é válida até 28/02.
MULTIVIX
A rede de ensino superior Multivix ofertará descontos nas primeiras duas mensalidades a partir da pontuação do Enem. Para os candidatos que fizeram entre 200 e 300 pontos, haverá desconto de 100% na primeira e 50% na segunda mensalidade; entre 301 e 400 pontos, o desconto será de 100% na primeira mensalidade e de 75% no segundo mês; por fim, para quem fez mais de 400 pontos, o desconto será de 100% na primeira mensalidade e 95% na segunda.
UNESC (SERRA)
A unidade da Serra da faculdade Unesc informou que há programa de bolsas com base nas notas obtidas no Enem. No total são ofertadas 120 bolsas, com descontos de 30% a 70%, para os cursos de Administração, Direito e Ciências Contábeis. As matrículas acontecem na instituição até esta sexta-feira (31).
NOVO MILÊNIO
A Faculdade Novo Milênio contará com descontos progressivos com base na nota do Enem, até o limite de 50%. Somado a isso, o estudante que efetuar o pagamento das parcelas no primeiro dia útil de cada mês, recebe o desconto extra de 5%. Neste sentido, confira os percentuais com base no Exame:
- 350 a 449 pontos - 15%
- 450 a 549 pontos - 25%
- 550 a 599 pontos - 35%
- 600 a 649 pontos - 45%
- Acima de 650 - 50%
OUTRAS INSTITUIÇÕES
Questionada sobre programas de bolsas com base na pontuação do Enem, a Universidade de Vila Velha (UVV) informou não contar com benefício específico, além do ProUni e do Nossa Bolsa. No mesmo sentido, a Fucape, faculdade voltada para cursos voltados para a área de negócios, informou que os candidatos a uma vaga que optarem em utilizar apenas a nota do Enem não participam de programas de desconto oferecidos pela instituição.