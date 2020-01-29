Faculdades no ES oferecem descontos com base na nota do Enem

Aplicativo de celular para o candidato consultar o ENEM 2019 Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

ESTÁCIO DE SÁ

No caso da Faculdade Estácio de Sá, quanto maior a nota do Enem, maior o desconto para o aluno, de modo que os abatimentos podem chegar à integralidade do valor no primeiro semestre de curso. Com notas a partir de 300, os candidatos garantem descontos nas modalidades presencial e à distância, durante todo o curso. O regulamento pode ser acessado através do portal da faculdade

CATÓLICA DE VITÓRIA

A Faculdade Católica de Vitória também levará em consideração a pontuação dos candidatos no Enem, sendo que o desconto poderá chegar a 100% ao longo de todo o curso. Confira progressão com base nos pontos alcançados:

Acima de 800 pontos - 100%

- 100% 750 a 799 pontos - 70%



- 70% 700 a 749 pontos - 50%



- 50% 650 a 699 pontos - 40%



- 40% 600 a 649 pontos - 30%



- 30% 550 a 599 pontos - 20%



- 20% 500 a 549 pontos - 15%



- 15% 450 a 499 pontos - 10%



FDV

No caso da Faculdade de Direito de Vitória, as bolsas de estudo podem chegar a 50% com base na pontuação do Enem, percentual de desconto oferecido para 15 estudantes com média global ou superior a 750 pontos. Já para quem obteve entre 700 e 749 pontos, serão oferecidas 10 bolsas de 40%. Por fim, oito alunos com média entre 600 e 699 pontos poderão receber bolsa de 30%. O edital e as inscrições online estão disponíveis no site da instituição

EMESCAM

A Emescam, faculdade em Vitória voltada para a área da saúde, informou que aceita matrículas com base na nota do Enem, oferecendo descontos de 35% para todos os novos ingressantes dos cursos de Enfermagem e Serviço Social, e de 30% para novos alunos de Fisioterapia, desde que a matrícula seja realizada no primeiro semestre de 2020. No caso de estudantes que migrem para a instituição por transferência, o desconto não é válido. Além disso, alunos de medicina não contam com o benefício.

FAESA

A Faesa levou em consideração, para oferecer descontos, a nota da redação feita pelo candidato no Enem. Quem tirou uma nota acima de 600 pontos na redação, ganha 10% de desconto; quem conseguiu atingir mais de 700 pontos, terá 15% de desconto; acima de 800 pontos são 20% de desconto e a partir de 900 pontos, 25% de desconto em toda a graduação. A promoção é válida até 28/02.

MULTIVIX

A rede de ensino superior Multivix ofertará descontos nas primeiras duas mensalidades a partir da pontuação do Enem. Para os candidatos que fizeram entre 200 e 300 pontos, haverá desconto de 100% na primeira e 50% na segunda mensalidade; entre 301 e 400 pontos, o desconto será de 100% na primeira mensalidade e de 75% no segundo mês; por fim, para quem fez mais de 400 pontos, o desconto será de 100% na primeira mensalidade e 95% na segunda.

UNESC (SERRA)

A unidade da Serra da faculdade Unesc informou que há programa de bolsas com base nas notas obtidas no Enem. No total são ofertadas 120 bolsas, com descontos de 30% a 70%, para os cursos de Administração, Direito e Ciências Contábeis. As matrículas acontecem na instituição até esta sexta-feira (31).

NOVO MILÊNIO

A Faculdade Novo Milênio contará com descontos progressivos com base na nota do Enem, até o limite de 50%. Somado a isso, o estudante que efetuar o pagamento das parcelas no primeiro dia útil de cada mês, recebe o desconto extra de 5%. Neste sentido, confira os percentuais com base no Exame:

350 a 449 pontos - 15%



- 15% 450 a 549 pontos - 25%



- 25% 550 a 599 pontos - 35%



- 35% 600 a 649 pontos - 45%



- 45% Acima de 650 - 50%



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