Ministério da Educação libera inscrições para o Prouni

Programa Universidade para Todos (ProUni) Crédito: Divulgação

O Ministério da Educação (MEC) liberou o acesso às listas de aprovados no Sisu (Sistema de Seleção Unificada) ainda na noite desta terça-feira (28). As inscrições para o Prouni (Programa Universidade para Todos) também foram abertas .

Com relação ao Prouni, o MEC estendeu o prazo de inscrições "para que os candidatos tenham tempo suficiente". No cronograma inicial, o término para concorrer às bolsas seria na próxima sexta-feira (31), mas agora o sistema ficará aberto por mais um dia, e o prazo se encerrará no sábado (1º de fevereiro).

Até as 20h45, o sistema não havia sido aberto. A 1ª chamada do Prouni está prevista para o dia 4 de fevereiro.

Após decisão judicial ter suspendido a divulgação do Sisu por causa dos erros nas notas, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) atendeu pedido do governo Bolsonaro nesta tarde e liberou a divulgação.

O Sisu oferece 237 mil vagas em instituições públicas de ensino superior que adotam usam o Enem para selecionar os alunos.?

Milhares de candidatos receberam suas notas do Enem 2019 com erros. O governo reconheceu o erro no sábado (18), um dia após a liberação dos resultados. Na segunda (20), o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) divulgou que o problema havia atingido 5.974 participantes e que as correções já haviam sido feitas.

Os erros provocaram uma série de ações judiciais com questionamentos dos resultados e também com pedido para interromper o Sisu. Na sexta (24), decisão da Justiça Federal em São Paulo suspendeu a divulgação do resultado do Sisu. O governo perdeu o recurso no TRF (Tribunal Regional Federal) da 3ª Região, mas conseguiu reverter a decisão nesta terça no STJ.