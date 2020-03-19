Com ônibus lotado, passageira teme risco do coronavírus no ES

Passageira relata atrasos e ônibus lotados após retirada de carros sem ar-condicionado Crédito: Malany Gasparini Dias Jaeger

Entre as medidas anunciadas pelo governo do Estado na última terça-feira (17) para a prevenção do coronavírus , está a retirada dos ônibus com ar-condicionado de circulação . Porém passageiros afirmam que nos últimos dois dias perceberam que os ônibus com ar não foram substituídos por outros no mesmo horário, causando atrasos. Além disso, embora a recomendação de prevenção seja evitar aglomerações, os usuários afirmam que os coletivos estão ainda mais cheios.

A gerente de clínica odontológica Malany Gasparini Dias Jaeger, de 30 anos, conta que todos os dias embarca nos ônibus das linhas 510 (Carapina X Vila Velha) ou 508 ( Laranjeiras X Vila Velha) por volta das 7 horas. Porém nesta quarta (18) e quinta (19) os veículos não passaram no horário. Nos dois dias ela esperou por cerca de 20 minutos até a chegada de um carro sem ar. Além do atraso, Malany aponta um segundo problema: os carros chegam lotados.

"Se estão tirando os ônibus por causa do ar, que substituam por outros sem ar. Mas simplesmente cortar a linha no horário de pico, piora o problema. Porque o próximo carro, que chega com quase meia hora de atraso, fica lotado. Vi muita gente aglomerada em ônibus e em terminais. Vi muitos idosos nessa situação. Se há alguém com o vírus, não tem como não passar o contágio, porque em um espaço que seria para três pessoas, tem dez" Malany Gasparini Dias Jaeger - Gerente

Ela completou que os ônibus já ficavam lotados no horário de pico, mas que sentiu um aumento nos últimos dois dias. Para a gerente, ficar em casa é um privilégio que a maioria dos trabalhadores não tem.

"A recomendação é que a gente fique em casa, mas quem vai pagar minhas contas? Nem todo mundo tem o privilégio de trabalhar em casa. Quem precisa sair, está sendo prejudicado. Os ônibus já ficavam lotados em horário de pico, mas agora piorou. Minha colega de trabalho esperou por meia hora e teve que vir trabalhar de Uber. Eu esperei 20 minutos e viajei em um ônibus mais cheio do que o normal", afirmou.

CETURB-ES

A reportagem entrou em contato com a Ceturb-ES que, por nota, que limitou-se a afirmar que não houve redução de frota no sistema Transcol. "Os 120 ônibus com ar-condicionado que foram retirados de circulação foram totalmente substituídos por veículos convencionais da frota reserva".

De acordo com a Ceturb-ES, na noite da última terça (17), as medidas referentes aos ônibus do Sistema Transcol que foram adotadas são: