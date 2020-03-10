Assembleia recebe projeto sobre reajuste salarial para policiais

O próximo passo, agora, é aguardar a publicação no Diário Oficial, que deve ocorrer nesta quarta-feira (11). A partir desta data, como ainda não está no regime de urgência de votação, deve ser discutido em três sessões da casa legislativa estadual para que, só então, seja realizada a votação.

O governo estadual ofereceu o reajuste real em três parcelas de 4% de aumento real, sendo a primeira aplicada já este mês de março, outra em julho de 2021 e a última em julho de 2022 (último ano de mandato de Casagrande). Além do ganho real de 12% até 2022, os servidores da segurança devem ter revisões gerais anuais de 3,5% referente à inflação prevista pelo governo, sendo realizada em dezembro de cada ano. Inclui-se ainda duas Gratificações de Serviço Extra (GSE) para a classe de soldado à tenente e demais classes de uma GSE, gerando cerca de 4,85% de reajuste salarial.