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Segurança pública

Assembleia recebe projeto sobre reajuste salarial para policiais

Como ainda não está no regime de urgência de votação, projeto deve ser discutido em três sessões

Publicado em 10 de Março de 2020 às 18:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2020 às 18:40
Policiais militares no QCG de Maruípe: desafio é motivar a tropa Crédito: Arquivo
O projeto de reajustes salariais para profissionais da Segurança Pública do Espírito Santo chegou à Assembleia Legislativa, em Vitória, foi lido nesta terça-feira (10) e ainda aguarda publicação da pauta da sessão para que seja discutido e  votado pelos deputados.  A proposta foi aprovada por policiais militares, civis e bombeiros militares em assembleia-geral na semana passada.
O próximo passo, agora, é aguardar a publicação no Diário Oficial, que deve ocorrer nesta quarta-feira (11). A partir desta data, como ainda não está no regime de urgência de votação,  deve ser discutido em três sessões da casa legislativa estadual para que, só então,  seja realizada a votação. 
O governo estadual ofereceu o reajuste  real em três parcelas de 4% de aumento real, sendo a primeira aplicada já este mês de março, outra em julho de 2021 e a última em julho de 2022 (último ano de mandato de Casagrande). Além do ganho real de 12% até 2022, os servidores da segurança devem ter revisões gerais anuais de 3,5% referente à inflação prevista pelo governo, sendo realizada em dezembro de cada ano. Inclui-se ainda duas Gratificações de Serviço Extra (GSE) para a classe de soldado à tenente e demais classes de uma GSE, gerando cerca de 4,85% de reajuste salarial.
A pedido de A Gazeta, o economista e conselheiro do Conselho Regional de Economia do Espírito Santo (Corecon-ES), Vaner Correa, calculou o valor estimado de quanto os policiais militares deverão receber de salário até dezembro de 2022, data quando serão aplicados todos os índices acordados. 

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