Após incêndio em loja na Vila Rubim, imóveis atingidos recebem obras

Vila Rubim: após incêndio, moradores do entorno fazem mudança e loja de couros segue interditada Crédito: Isabella Arruda

A Gazeta foi até a frente do prédio nesta quarta-feira (30) e constatou que o mesmo está trancado e fechado para a entrada e saída de pessoas. Quarenta dias após o incêndio que atingiu uma loja de tecidos na Vila Rubim , no Centro de Vitória, os moradores do prédio de 11 andares, vizinho ao local, continuam fora de casa. Além do edifício, outro prédio, dois sobrados e quatro casas que fazem limite com o imóvel também permanecem bloqueados pela Defesa Civil de Vitória. O incêndio ocorreu no dia 20 de setembro. A reportagem defoi até a frente do prédio nesta quarta-feira (30) e constatou que o mesmo está trancado e fechado para a entrada e saída de pessoas.

Este e outros sete imóveis foram interditados pela Defesa Civil na ocasião , até que reparos fossem realizados pelo dono da loja. O principal deles era a escora da laje de um galpão dos fundos da loja de tecidos, que corria risco de desabar e atingir o prédio.

Segundo o proprietário da loja, Moisés Alves, este serviço em específico já foi executado e outros ainda estão em andamento, como a limpeza do terreno e a reforma dos edifícios no entorno, atingidos pelo incêndio. As obras estão sendo executadas por trabalhadores contratados por Moisés.

Trabalhadores fazem reparos em casas atingidas por fogo que destruiu loja Crédito: José Carlos Schaeffer

Estamos reformando todas as casas atingidas. Nós fizemos as mudanças dos moradores. Alguns foram para casa de parentes, mas para a maioria das pessoas nós providenciamos moradia até o retorno deles, disse.

Moisés informou que um relatório dos serviços executados será entregue na próxima semana à Defesa Civil que, a partir daí, deve realizar uma nova vistoria.

Retorno

Alguns moradores dos edifícios que, segundo a prefeitura, permanecem interditados desde o acidente, já estão de volta às suas casas. A reportagem conversou com uma família moradora de um sobrado vizinho à loja, que afirmou que os reparos foram realizados e o local liberado.

No entanto, após ser procurado, o órgão municipal confirmou que "a loja incendiada continua interditada, assim como dois prédios, dois sobrados e quatro casas que fazem limite com o imóvel". Disse ainda que "por se tratar de área particular, os moradores assumem qualquer tipo de risco ao habitar as residências novamente sem a liberação da Defesa Civil".

Laudo

A reportagem procurou também o Corpo de Bombeiros para informações a respeito do laudo que vai apontar as causas do incêndio, mas ainda não obteve retorno. O prazo mínimo para a conclusão era de 30 dias