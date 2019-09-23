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Incêndio

Desabrigados de incêndio na Vila Rubim sem previsão de voltar para casa

70 pessoas estão fora de casa desde o incêndio na loja de couros, que aconteceu na sexta-feira (23). O retorno para casa depende de reforma nos oito imóveis afetados

Publicado em 

23 set 2019 às 15:52

Publicado em 23 de Setembro de 2019 às 15:52

Casa de Davi Antônio da Silva fica no fundo da loja de couros onde aconteceu um incêndio na Vila Rubim Crédito: José Renato Campos
As 70 pessoas desalojadas pelo incêndio em uma loja de couros na Vila Rubim, no Centro de Vitória, na última sexta-feira (23) não têm previsão para voltar para casa, segundo o coordenador da Defesa Civil de Vitória, Jonathan Jantorno. O motivo é o prazo de restauração dos imóveis, que só serão liberados após  reformas. Apesar disso, Jantorno afirma que muitas das pessoas viviam de aluguel e por isso, estão buscando outros imóveis para alugar.
Desabrigados de incêndio na Vila Rubim sem previsão de voltar para casa
“É importante ressaltar que 90% de todos os imóveis ali eram alugados, então as próprias pessoas já estão se mobilizando para poder alugar em um outro local, sair desse local de risco”.
> Três dias após incêndio, bombeiros ainda permanecem na Vila Rubim
Davi Antônio da Silva, de 58 anos, não se encaixa nesse perfil apresentado pelo coordenador da defesa Civil de Vitória. O microempreendedor teve a casa própria, localizada na rua José Gomes Ferreira, afetada pelo incêndio.
Davi, a esposa e a filha estão vivendo na casa de um casal de amigos, no Centro de Vitória, desde a madrugada de sábado. Como não há uma data prevista para retornar para casa, ele a família estão buscando outro imóvel para poder retomar a rotina.
O prejuízo total ainda não está calculado, porém, Davi já calcula uma série de gastos que terá no imóvel por conta do incêndio: trocar quatro janelas de alumínio, dois aparelhos de are-condicionado, vai precisar trocar as grades das janelas, as cortinas, o reboco e averiguar toda a fiação do local.
Incêndio deixou oito imóveis interditados na Vila Rubim Crédito: Adalberto Cordeiro
> Dono de loja que pegou fogo na Vila Rubim será notificado para obras
O coordenador da Defesa Civil de Vitória informou ainda, que assim como Davi, a maior parte das pessoas que ficaram desabrigadas procurou ajuda de amigos e parentes. Apenas duas pessoas procuraram a Prefeitura de Vitória pedindo abrigo.
“No dia do incêndio, na sexta-feira, nós levamos duas famílias para o abrigo institucional da Prefeitura. Tivemos apenas duas solicitações, o restante... todas foram para casas de parentes. E essas duas pessoas já saíram do abrigo da Prefeitura e também encontram-se em casa de parente”.
Ainda de acordo com Jantorno o dono da loja de couros terá que fazer os reparos necessários para que os imóveis sejam desinterditados. O dono da loja, Moisés Alves da Cruz, de 53 anos, afirmou para a reportagem do Gazeta Online que vai fazer a obra. Após as reformas a Defesa Civil fará uma nova vistoria no local. 
 

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