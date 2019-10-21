Incêndio na Vila Rubim: um mês depois, laudo ainda não ficou pronto

Já se passou um mês desde o incêndio na loja de couros na Vila Rubim, no Centro de Vitória, mas os laudos periciais do Corpo de Bombeiros não foram concluídos, de modo que ainda não se sabe o que causou o fogo.
A corporação afirma que não há previsão até o momento de quando ficará pronto. A corporação ressalta que o prazo de 30 dias é o tempo mínimo para elaboração de laudos, mas, em casos mais complexos, como o que ocorreu na Vila Rubim, pode demorar mais.
O terreno da da loja incendiada continua interditado, assim como dois prédios, dois sobrados e quatro casas que fazem limite com o imóvel.