Vitória, Serra e Aracruz lideram criação de empregos no ES em junho

Vitória foi o município do Espírito Santo que criou mais vagas de empregos no mês de junho. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério da Economia nesta quinta-feira (29), foram 5.865 contratações e 4.599 demissões na Capital, que registrou saldo positivo de 1.266 postos de trabalho.
A diferença entre a abertura e o fechamento de vagas em Vitória representa 21,06% do crescimento do emprego formal capixaba. No mês passado, o Estado criou 6.010 novas vagas sob influência da recuperação do setor de serviços.
De modo geral, os três são municípios que contam com grandes indústrias mas também com vasta gama de serviços, que são justamente as áreas que mais abriram vagas em território capixaba no mês passado.
Vila Velha e Cariacica, na região da Grande Vitória, também tiveram acréscimo no estoque de empregos formais, com 558 e 381 novos contratados, respectivamente.
Já os municípios de Sooretama (-171), Vila Valério (-144) e São Mateus (-82) são os que ainda sentem os maiores reflexos da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, terminando o mês com mais demissões que contratações.
CRIAÇÃO DE EMPREGOS POR CIDADE NO ES
CONTRATAÇÕES NO ESTADO
O Espírito Santo criou 6.010 postos de trabalho formal no mês de junho, segundo dados do Novo Caged. O resultado foi puxado pelo setor de serviços, responsável pela maior parte das contratações de carteira assinada.
Há uma leve desaceleração em relação a maio, quando foram criados aproximadamente 7,4 mil postos. Entretanto, a pesquisa mostra que no primeiro semestre de 2021 foram 30.042 vagas de emprego geradas. O levantamento considera o número de pessoas contratadas em relação às demissões.
Já nos últimos 12 meses, o Estado apresentou um saldo positivo de 63.799 novas admissões, apesar dos impactos da pandemia sobre a economia capixaba.