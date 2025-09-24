Home
>
Economia do ES
>
Veja posição das cidades do ES no ranking das mais inteligentes do Brasil

Veja posição das cidades do ES no ranking das mais inteligentes do Brasil

Lista dos 100 municípios mais bem avaliados é liderada por Vitória e tem indicadores de eixos ligados ao desenvolvimento urbano, como saúde, educação e segurança pública

João Barbosa

Repórter / [email protected]

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 14:55

Vista aérea de Vitória e Vila Velha
Vista aérea de Vitória e Vila Velha Crédito: Luciney Araújo

Com Vitória na liderança, outras quatro cidades do Espírito Santo entraram no ranking das 100 mais inteligentes do Brasil em 2025, segundo o levantamento Connected Smart Cities (Cidades Inteligentes Conectadas, em tradução livre). Além da Capital, que desbancou Florianópolis (SC) e conquistou o primeiro lugar nacional, também se destacaram Vila Velha, Cariacica, Serra, na Grande Vitória; e Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado.

Recomendado para você

Lista dos 100 municípios mais bem avaliados é liderada por Vitória e tem indicadores de eixos ligados ao desenvolvimento urbano, como saúde, educação e segurança pública

Veja posição das cidades do ES no ranking das mais inteligentes do Brasil

Medida de contenção de gastos visa garantir a prestação de serviços essenciais, como Educação e Saúde, e o pagamento dos servidores

Prefeitura de Ibatiba decreta redução de 15% de despesas e suspende contratações

Estudo do Connected Smart Cities, que mapeia eixos ligados ao desenvolvimento urbano, mostra que a Capital também lidera entre as cidades mais inteligentes da Região Sudeste

Vitória é a cidade mais inteligente do Brasil após desbancar Florianópolis

Na 10ª edição do estudo, divulgada na noite de terça-feira (23), Vila Velha aparece em 23º lugar, Cariacica em 63º, Serra em 70º e Cachoeiro de Itapemirim em 85º. Veja na tabela abaixo:

Made with Flourish

O ranking, em sua 10ª edição, analisou pela primeira vez todos os 5.570 municípios brasileiros em 13 eixos temáticos: economia e finanças; governança; meio ambiente e mudanças climáticas; resíduos sólidos, esgotos e água; educação; habitação e planejamento urbano; mobilidade urbana; saúde, agricultura local e segurança alimentar; telecomunicações; energia; inovação e empreendedorismo; população e condições sociais e, por fim, segurança.

Em relação ao levantamento anterior, Vila Velha ganhou posições — em 2024, havia ficado em 32º lugar. Cariacica, que não aparecia entre as 100 mais, estreou neste ano no grupo de destaque. Já Serra subiu um pouco, passando da 74ª posição para a 70ª, enquanto Cachoeiro de Itapemirim perdeu espaço, saindo da 41ª colocação em 2024 para o 85º lugar em 2025.

Leia mais

Imagem - Empresa do ES vai investir R$ 20 milhões para ter frota com caminhões a biometano

Empresa do ES vai investir R$ 20 milhões para ter frota com caminhões a biometano

Entre os destaques que explicam a liderança de Vitória, no eixo de telecomunicações, o levantamento revela que a Capital tem 100% de domicílios cobertos pela rede 5G, registra mais de 130 mil acessos à telefonia móvel e mais de 39 mil acessos à internet por 100 mil habitantes.

Na área da educação, a Capital tem 128% da população feminina e 125% da população geral em idade escolar matriculadas em escolas, sendo que 80% dos complexos educacionais têm acesso à internet com banda larga. Já no eixo ligado à saúde, Vitória tem 701 médicos por 100 mil habitantes e 532 leitos hospitalares para essa parcela da população.

Veja o ranking dos outros municípios capixabas:

Made with Flourish

Leia mais

Imagem - Prefeitura de Ibatiba decreta redução de 15% de despesas e suspende contratações

Prefeitura de Ibatiba decreta redução de 15% de despesas e suspende contratações

Imagem - Trecho da BR 101 deve passar para a gestão da Serra nas próximas semanas

Trecho da BR 101 deve passar para a gestão da Serra nas próximas semanas

Imagem - Produção de petróleo cresce no ES e volta a ser a segunda maior do país

Produção de petróleo cresce no ES e volta a ser a segunda maior do país

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais