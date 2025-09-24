Estudo inédito

Veja posição das cidades do ES no ranking das mais inteligentes do Brasil

Lista dos 100 municípios mais bem avaliados é liderada por Vitória e tem indicadores de eixos ligados ao desenvolvimento urbano, como saúde, educação e segurança pública

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 14:55

Vista aérea de Vitória e Vila Velha Crédito: Luciney Araújo

Com Vitória na liderança, outras quatro cidades do Espírito Santo entraram no ranking das 100 mais inteligentes do Brasil em 2025, segundo o levantamento Connected Smart Cities (Cidades Inteligentes Conectadas, em tradução livre). Além da Capital, que desbancou Florianópolis (SC) e conquistou o primeiro lugar nacional, também se destacaram Vila Velha, Cariacica, Serra, na Grande Vitória; e Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado.

Na 10ª edição do estudo, divulgada na noite de terça-feira (23), Vila Velha aparece em 23º lugar, Cariacica em 63º, Serra em 70º e Cachoeiro de Itapemirim em 85º. Veja na tabela abaixo:

O ranking, em sua 10ª edição, analisou pela primeira vez todos os 5.570 municípios brasileiros em 13 eixos temáticos: economia e finanças; governança; meio ambiente e mudanças climáticas; resíduos sólidos, esgotos e água; educação; habitação e planejamento urbano; mobilidade urbana; saúde, agricultura local e segurança alimentar; telecomunicações; energia; inovação e empreendedorismo; população e condições sociais e, por fim, segurança.

Em relação ao levantamento anterior, Vila Velha ganhou posições — em 2024, havia ficado em 32º lugar. Cariacica, que não aparecia entre as 100 mais, estreou neste ano no grupo de destaque. Já Serra subiu um pouco, passando da 74ª posição para a 70ª, enquanto Cachoeiro de Itapemirim perdeu espaço, saindo da 41ª colocação em 2024 para o 85º lugar em 2025.

Leia mais Empresa do ES vai investir R$ 20 milhões para ter frota com caminhões a biometano

Entre os destaques que explicam a liderança de Vitória, no eixo de telecomunicações, o levantamento revela que a Capital tem 100% de domicílios cobertos pela rede 5G, registra mais de 130 mil acessos à telefonia móvel e mais de 39 mil acessos à internet por 100 mil habitantes.

Na área da educação, a Capital tem 128% da população feminina e 125% da população geral em idade escolar matriculadas em escolas, sendo que 80% dos complexos educacionais têm acesso à internet com banda larga. Já no eixo ligado à saúde, Vitória tem 701 médicos por 100 mil habitantes e 532 leitos hospitalares para essa parcela da população.

Veja o ranking dos outros municípios capixabas:

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta