Vale conclui demolição de viaduto que apresentava riscos no ES

Viaduto de Monte Seco, por onde a BR 101 passava, foi demolido Crédito: Google Street View/2016

A Gazeta mostrou em 2020, a demolição era apontada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) como emergencial. O Comomostrou em 2020, a demolição era apontada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) como emergencial. O prazo era que a obra fosse feita em até um ano após a assinatura do contrato , uma vez que os estudos apontam a possibilidade de ocorrência de acidentes.

Segundo a Vale, apesar do prazo ser até o fim do ano, a obra foi concluída recentemente, em agosto, e durou 50 dias. A empresa explicou que a demolição teve "como principal razão a segurança de pessoas e da operação ferroviária, uma vez que este encontrava-se não operacional".

O viaduto de Monte Seco ficava entre Ibiraçu e João Neiva. Segundo os documentos da renovação da concessão da linha férrea, a obra de demolição estava orçada em R$ 3 milhões.

Vista de satélite do viaduto de Monte Seco Crédito: Satélite/Google Earth/2020

No traçado original da BR 101, a rodovia passava por este viaduto, já desativado há quase duas décadas após um desvio feito na rota.

O viaduto passava por cima da linha férrea, mas não era mais usado por veículos por muitos anos por apresentar riscos.

Your browser does not support the video tag.

CONCESSÃO PREVÊ NOVO RAMAL FERROVIÁRIO E MAIS VIADUTOS E PASSARELAS

Além desta intervenção emergencial, o contrato que renovou a concessão da EFVM lista uma série de investimentos que a mineradora terá que fazer nos próximos anos na malha. Estão previstos, por exemplo, novos viadutos, passarelas e obras de isolamento/vedação da linha férrea