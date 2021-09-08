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Infraestrutura

Contrato com a Vale para construção de ferrovia no Sul do ES sai em setembro

Obra de trecho até Anchieta será feita como parte da contrapartida pela renovação antecipada da concessão da Estrada de Ferro Vitória a Minas. Objetivo é que ramal seja o primeiro da EF-118, que vai ligar Vitória ao Rio de Janeiro
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

08 set 2021 às 09:01

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 09:01

Estrada de Ferro Vitória a Minas corta o município de Colatina
Estrada de Ferro Vitória a Minas teve a concessão renovada Crédito: Divulgação
governo federal deve formalizar nos próximos dias o acordo com a Vale para a construção de uma estrada de ferro conectando a Grande Vitória ao Sul do Espírito Santo. O trajeto será o primeiro trecho da futura Ferrovia Vitória-Rio (EF 118), que vai chegar à capital fluminense conectando portos dos dois Estados.
Segundo o Ministério da Infraestrutura, o ramal vai de Cariacica à Anchieta e será viabilizado pela modalidade de investimento cruzado previsto na concessão da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), da Vale.
A Gazeta apurou junto ao ministério que, ainda neste mês de setembro, o início do projeto e a inclusão dele no rol dos investimentos obrigatórios por parte da mineradora serão formalizados em um evento. Até então, consta no contrato apenas a obrigatoriedade da construção da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (Fico), entre Goiás e Mato Grosso. Esta última já está em andamento. 
O contrato de renovação da concessão da EFVM foi assinado em dezembro do ano passado. Por enquanto, a obra da linha férrea até o Sul do Estado e o projeto executivo da totalidade da ferrovia, chegando até o Rio, estão previstas apenas como investimento adicional. Contudo, os governos federal e estadual têm interesse em transformá-los em obrigatórios.

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Segundo a subsecretária de Inovação e Desenvolvimento do Estado, Rachel Freixo, desde a assinatura da renovação antecipada da concessão com a Vale, foi formado um grupo de trabalho com o Ministério da Infraestrutura e a mineradora para viabilizar o investimento no ramal até Anchieta. Segundo ela, a Agência Nacional de Transportes Terrestres é favorável a concretização do empreendimento.
"O MInfra também já orientou a ANTT, que sejam adotadas as providências cabíveis no sentido de determinar à concessionária da EFVM a realização do investimento adicional de expansão da ferrovia", disse.
Freixo destaca ainda que essa ramal adicional da EF-118 é primordial na ampliação da infraestrutura do Estado e reflete em ganho de investimento, de competitividade e consequentemente na geração de emprego e renda para os capixabas.
A ferrovia deve alcançar o porto de Ubu, de propriedade da Samarco, e pode ajudar a alavancar a retomada das atividades da mineradora, que será feita de forma gradual até 2030. Também permitirá que o porto opere com cargas gerais e não só com minério.
Em nota, a Vale afirmou que a ANTT está avaliando técnica e economicamente, por indicação do Ministério da Infraestrutura, a construção de um ramal ferroviário como extensão da EFVM.
A empresa cita a cidade de Santa Leopoldina como local de início do trecho, diferente do governo federal, que afirma ser Cariacica o ponto de partida.

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A ANTT foi demandada sobre a data de assinatura do investimento e sobre o ponto de partida da ferrovia, mas não respondeu aos questionamentos de A Gazeta até o momento. Esse conteúdo será atualizado caso haja resposta.
A Vale obteve a prorrogação antecipada conjunta da Vitória a Minas e da Estrada de Ferro de Carajás, no Pará.
As novas concessões valem por mais 30 anos, a contar de 2027, quando vencem os atuais contratos. Estão previstos compromissos de R$ 24,7 bilhões, que já começaram a ser aplicados.

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