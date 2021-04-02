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Fiol

Governo faz acordo com Banco Mundial para estruturar concessão de ferrovia

Corredor ferroviário vai ligar Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, a Ilhéus, Bahia. Os estudos de viabilidade a serem feitos abrangem outros trechos

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 21:19

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 abr 2021 às 21:19
Ferrovia: investimento em infraestrutura férrea no Sul do ES pode ser viabilizado pela iniciativa privada
Ferrovia: concessão estruturada pelo Banco Mundial Crédito: Beth Santos/Secretaria-Geral da PR
Ministério da Infraestrutura fechou parceria com o Banco Mundial para estruturar o projeto de concessão do corredor ferroviário Leste-Oeste, que liga Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, a Ilhéus, Bahia.
Os estudos de viabilidade, a serem feitos pelo Banco Mundial, abrangem a Fico (Ferrovia de Integração do Centro Oeste) e os trechos 2 e 3 da Fiol (Ferrovia de Integração Oeste-Leste), com quase 2 mil quilômetros.
O trecho 1 da Fiol, entre Caetité e Ilhéus, na Bahia, tem leilão marcado para o dia 8 de abril.

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​O segundo trecho da ferrovia, que segue de Caetité a Barreiras, também na Bahia, está em obras pela Valec, com previsão de conclusão em 2022, segundo o ministério.
O terceiro trecho da Fiol, que vai ligar Barreiras a Figueirópolis (TO) ou Mara Rosa (GO), ainda precisará de financiamento para sair do papel.
A Fico, ligando Mara Rosa (GO) e Água Boa (MT), vai ser construída pela Vale como contrapartida da renovação da Estrada de Ferro Vitória-Minas.
O projeto do segundo trecho da Fico está sendo preparado, com previsão de conectar Água Boa (MT) e Lucas do Rio Verde (MT).
Ainda segundo o ministério, os termos de referência para o estudo de viabilidade técnica estão sendo costurados entre a EPL (Empresa de Planejamento e Logística), vinculada à pasta, e a IFC, braço do Banco Mundial.

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