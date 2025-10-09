Home
Startup capixaba transforma ensino em jogos e leva inovação a Brasília

Empresa criada por professor do Ifes é uma das participantes da mostra tecnológica da 5ª Semana Nacional de Educação Profissional e Tecnológica

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 14:01

André Luiz Silva Negrão e Maik Caliari, da Educa Meeple
André Luiz Silva Negrão e Maik Caliari, da Educa Meeple Crédito: Diná Sanchotene

Diante dos desafios de manter a atenção dos alunos em meio a telas e dispositivos eletrônicos, professores têm recorrido a métodos alternativos de ensino. Pensando nisso, a startup capixaba EducaMeeple apostou em transformar conteúdos escolares em jogos de cartas e tabuleiros.

O criador da ideia é o professor de física Maik Caliari, diretor executivo da empresa, que utilizou o entretenimento em sua dissertação de mestrado. Ele fez a graduação e, posteriormente, o mestrado no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), campus de Cariacica.

“A minha ideia era tirar esse projeto da biblioteca, porque corria o risco de ficar na prateleira e, dessa forma, apenas algumas pessoas teriam contato. Depois de defender a tese, procurei verba de fomento para criar a empresa”, relata Caliari.

O designer dos jogos é André Luiz Silva Negrão. Os dois estão participando da 5ª Semana Nacional de Educação Profissional e Tecnológica (SNEPT), que acontece até esta quinta-feira (9), no Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha.

O trabalho está entre os seis projetos expostos na vitrine da Educação Profissional e Tecnológica, um espaço dedicado a projetos fomentados diretamente por ações da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do (Setec) do Ministério da Educação (MEC).

O empresário participa de muitos eventos no Espírito Santo e esta é a primeira vez que leva os jogos lúdicos para serem mostrados fora do Estado. A startup foi indicada para participar do evento em Brasília, mas mesmo assim precisou fazer uma apresentação para se garantir no espaço.

A empresa foi criada há quatro anos, com apenas jogos da disciplina de Física. Com o tempo, professores de outras disciplinas  passaram a pedir o entretenimento. O portfólio conta, hoje, com oito jogos, de ciências, biologia e matemática, por exemplo.

André Luiz Silva Negrão e Maik Caliari, da Educa Meeple
Jogo educacional Ciclo dos Bichos ensina o ciclo de cadeia alimentar Crédito: Diná Sanchotene

Um deles é o "Biomas", que usa a lógica do jogo da memória para associar cada espécie ao seu respectivo habitat. Outro jogo é o "Carbono Zero", que pode ser jogado por duas a quatro pessoas. Durante três rodadas, cada jogador comprará cartas para expandir sua cidade, buscando diminuir o carbono gerado e aumentar a qualidade de vida.

Há ainda o "Ciclo dos Bichos", um jogo educacional que ensina o ciclo de cadeia alimentar. Cada carta representa um animal, planta ou fungo. O objetivo é pegar cartas, dominar a cadeia alimentar e acumular a maior quantidade possível de cartas, até que ninguém consiga mais pegá-las.

Além de participação em eventos, a startup participa de editais de fomento para garantir o financiamento e ampliação dos trabalhos. O primeiro documento em que empresa de inovação participou foi o Programa Centelha-ES, da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes). A EducaMeeple ficou incubada no Ifes de Vila Velha e agora se prepara para ocupar um espaço no Hub ES+.

“Com algumas verbas de fomento, conseguimos produzir os jogos, que são doados para escolas de periferia e também vendidos na nossa loja on-line. Os próximos passos são ter um jogo de cada matéria, tentar um acordo com escolas públicas, entre outras iniciativas. A gente também está aprendendo como funciona os processos de licitação”, comenta.

A EducaMeeple é um dos 30 negócios inovadores selecionados pelo Programa Seedes, primeiro programa público de aceleração de startups do Espírito Santo. O evento de lançamento da Aceleração será no dia 13 de outubro, às 15h.

A repórter viajou a convite do MEC.

