Grupo de investidores do ES quer colocar até R$ 15 milhões em startups

A Stars Aceleradora, empresa que reúne investidores anjos para fazer aportes em startups, está colocando de pé mais uma rodada de aportes com investidores do Espírito Santo. A ideia é reunir algo perto de 200 interessados até o final do ano e colocar entre R$ 10 e R$ 15 milhões, ao longo dos próximos três anos, em empresas que ainda serão selecionadas.



"Os investidores são aqui do Estado, mas estamos analisando empresas de todo o Brasil e em todos os setores da economia. As premissas básicas são: que seja uma startup ainda no começo da jornada, que ainda não tenha recebido qualquer outra investida e que fature algo entre R$ 20 mil e R$ 50 mil por mês. Somos investidores, mas também somos uma aceleradora, com o objetivo de dar um suporte estratégico para esses negócios que são inovadores, que tem futuro, mas estão enfrentando os muitos desafios do começo de uma jornada", explicou André Taveira, diretor da Stars.