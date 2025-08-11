Home
Startup aposta em projeto para alfabetizar trabalhadores rurais no Espírito Santo

Startup aposta em projeto para alfabetizar trabalhadores rurais no Espírito Santo

Projeto Trilhar, da Luma Ensino, leva alfabetização ao campo com metodologias ativas e conteúdos inspirados na vida rural

Leticia Fortaleza

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 18:41

Projeto leva letramento ao campo e aposta na valorização da educação para trabalhadores de fazenda em Linhares
Projeto leva letramento ao campo e aposta na valorização da educação para trabalhadores de fazenda em Linhares Crédito: Thomaz Silva / Agência Brasil

Mais de 20 anos após o Brasil registrar avanços na educação básica, o campo ainda convive com altos índices de exclusão escolar. Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que cerca de 23% dos trabalhadores rurais permanecem analfabetos no país.

Projeto Trilhar, da Luma Ensino, leva alfabetização ao campo com metodologias ativas e conteúdos inspirados na vida rural

Startup aposta em projeto para alfabetizar trabalhadores rurais no Espírito Santo

Para enfrentar esse desafio, a startup capixaba residente do Fonte Hub, Luma Ensino, aposta na inovação como caminho para transformar a realidade. A edtech lançou o Projeto Trilhar, uma iniciativa de alfabetização desenvolvida em parceria com a Fazenda Três Marias, em Linhares, no Norte do Espírito Santo.

O programa atenderá sete trabalhadores da fazenda, com aulas semanais construídas a partir do cotidiano do campo e da valorização dos saberes locais. A primeira etapa começa no dia 18 de agosto, com avaliações diagnósticas individuais.

Com duração prevista de 11 meses, a trilha de aprendizagem será conduzida pela equipe pedagógica da Luma, que adota metodologias ativas, escuta sensível e adaptação à rotina dos alunos. Para a pedagoga da startup, Andrielle Petersen, o Trilhar também é uma oportunidade de transformação pessoal.

“A ideia surgiu da escuta atenta à realidade rural e da crença de que a educação transforma, especialmente quando semeada em solos pouco explorados pelo ensino formal”

Andrielle Petersen

Pedagoga da Luma Ensino

Rotina do campo como ferramenta de ensino

Diferente dos métodos convencionais, o Trilhar parte das vivências reais dos trabalhadores. Em vez de letras isoladas, os conteúdos se formam a partir de palavras presentes no dia a dia rural.

“O saber do campo será valorizado e transformado em ponte para o conhecimento formal. Cada palavra aprendida carrega um sentido real na vida de quem aprende, motivando a seguir no processo”, explica Andrielle

Residente do Fonte Hub, polo de inovação da Rede Gazeta, a Luma desenvolve plataformas educacionais com experiências personalizadas. Com o Trilhar, expande sua atuação para áreas rurais e aposta na inovação como ferramenta de impacto social.

A expectativa é que a experiência em Linhares possa ser replicada em outras comunidades rurais do Espírito Santo.

“O que mais nos orgulha é ver esses trabalhadores dispostos a sair da zona de conforto para encarar esse desafio. Muitos guardaram seus sonhos em silêncio por anos. Agora, com o projeto, esses sonhos ganham voz”, conclui Andrielle.

