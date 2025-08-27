Home
Startup capixaba disputa prêmio em um dos maiores eventos de inovação do país

Realizado em Florianópolis, o Startup Summit reúne mil startups e terá a final do Prêmio Sebrae Startups, que vai distribuir R$ 950 mil em premiações até sexta-feira (29)

Leticia Fortaleza

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 18:17

Evento contará com premiação de startups e é considerado uma das principais vitrines de inovação do país.
Evento contará com premiação de startups e é considerado uma das principais vitrines de inovação do país. Crédito: Reprodução / Agência Sebrae

A startup capixaba Speach, residente do hub de inovação da Rede Gazeta, conquistou espaço no Startup Summit 2025, em Florianópolis, evento considerado uma das maiores vitrines da inovação no país. Além de integrar a programação de pitches e conexões, a empresa está entre as selecionadas para disputar o Prêmio Sebrae Startups, que distribui R$ 950 mil em premiações.

O encontro, organizado pelo Sebrae Startups, começou nesta quarta-feira (27) e segue até sexta (29). A programação reúne nomes de peso do setor, como Diego Barreto, presidente do iFood, a empresária e influenciadora Bianca Andrade (Boca Rosa) e Guilherme Horn, CEO do WhatsApp no Brasil, entre outros representantes nacionais e internacionais.

Com passagens recentes pelo Web Summit Rio, ESX e Rio Innovation Week, a Speach reforça sua presença em grandes palcos da inovação. “Eventos como esse trazem novas ideias e percepções sobre o nosso produto, muitas vezes vindas de segmentos que nem imaginávamos”, afirma o CEO Marcos Guimarães.

Ele ressalta ainda o papel de representar o Espírito Santo no cenário nacional. “Levamos sempre o nome do Estado conosco, conectando pessoas interessadas em conhecer o que está sendo feito aqui no Fonte Hub”, completa.

