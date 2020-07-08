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Folha salarial

Setores dizem que fim da desoneração vai impedir retomada econômica

Congresso começa a discutir possível derrubada do veto e negocia também o envio pelo governo federal de novo projeto com redução de encargos para contemplar todos os segmentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2020 às 09:46

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 09:46

Carteira de Trabalho e Previdência Social do Ministério do Trabalho
Especialistas avaliam que novas contratações vão ficar mais difíceis com as empresas tendo que pagar mais impostos Crédito: Carlos Alberto Silva
O veto do presidente Jair Bolsonaro à prorrogação da desoneração da folha salarial deve atrapalhar a retomada da economia, segundo avaliam especialistas na área tributária e representantes do setor produtivo. A prorrogação da desoneração da folha era esperada por representantes de 17 setores que teriam o direito de pagar menos impostos sobre os salários dos empregados.
Os setores econômicos agora estão na expectativa e aguardam a derrubada do veto ou mesmo a aprovação de um outro projeto pelo Legislativo que contemple mais empresas. O Senado já negocia com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o envio de uma nova matéria que seja mais abrangente e que possa contribuir para a volta das contratações na crise provocada pelo novo coronavírus.
A redução dos encargos na folha de pagamento é uma das maneiras que as empresas enxergam para suportar a recessão trazida pela nova doença, que paralisou as atividades produtivas, derrubou o consumo interno e internacional.
O veto da prorrogação da desoneração da folha salarial veio junto com a sanção das medidas que preveem a suspensão dos contratos de trabalho e a redução do salário dos trabalhadores  ambos assuntos abordados na lei que institui o programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, antiga Medida Provisória 936.
Os setores que seriam beneficiados pela prorrogação da desoneração somam 85 mil trabalhadores somente no Espírito Santo. Estes setores são: calçados; call center; comunicação; confecção/vestuário; construção civil; empresas de construção e obras de infraestrutura; couro; fabricação de veículos e carrocerias; máquinas e equipamentos; proteína animal; têxtil; tecnologia de informação (TI); tecnologia de comunicação (TIC); projetos de circuitos integrados; transporte metroferroviário de passageiros; transporte rodoviário coletivo; e transporte rodoviário de cargas.

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O presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES), Paulo Baraona, avalia que a desoneração seria importante para manter o equilíbrio das contas das empresas  sobretudo num momento em que a indústria está devagar.
Não prorrogar a desoneração gera mais custo e pode ter impacto nas atividades. É difícil dizer de imediato se vai haver demissão, mas novas contratações ficarão mais difíceis. Esse veto dificulta a recuperação, pondera Baraona.

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Segundo o Ministério da Economia, o objetivo do governo é fazer uma reforma tributária para beneficiar empresas de todos os setores  não só dos 17 que teriam vantagem caso a desoneração fosse prorrogada. O problema, no entanto, segundo advogados, é que as discussões sobre tal reforma podem levar muito tempo.
Segundo o especialista em Direito Tributário, Luiz Cláudop Allemand, é temerário confiar na aprovação das mudanças tributárias para decidir não prorrogar algo de grande impacto no mercado.  Ele afirma que até a votação das reformas é possível que muitas empresas e empregos possam ser extintos.

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Segundo o advogado tributarista Samir Nemer, as empresas estão na expectativa de que o Congresso derrube o veto do presidente, já que o mecanismo vinha ajudando as companhias a se recuperarem dos efeitos ainda da crise fiscal iniciada em 2015. No entanto, a retomada foi frustrada com a chegada do novo coronavírus e seus impactos severos na economia.
O próprio relator do projeto na Câmara dos Deputados, deputado Orlando Silva (PCdoB-SP) classificou o veto como grave erro e disse que o Congresso deveria derrubar o veto presidencial. Segundo Nemer, o Congresso tem o prazo de 30 dias corridos para derrubar o veto em sessão conjunta com senadores e deputados.
Os efeitos econômicos da pandemia se agravam a cada dia. O desemprego cresce. E o governo vai aumentar o ônus para setores da economia que empregam mais de 6 milhões de brasileiros, afirmou Orlando Silva ao jornal Folha de S.Paulo.

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O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que o Congresso vai ainda avaliar outros vetos do presidente e que pode derrubar esse da desoneração se discordar da decisão presidencial.
Acho que dois anos [de prorrogação] era um prazo longo, que era a proposta inicial dos setores. Mas um ano ficou uma coisa equilibrada, disse. No início da retomada, você garantir que aqueles setores tenham algum estímulo para não demitir, que acho que era uma ideia boa... infelizmente o governo decidiu pelo veto, apesar de eu não ser a favor daquele projeto de desoneração.

COMO FUNCIONA A DESONERAÇÃO

A desoneração da folha salarial está em vigor desde o governo Dilma Rousseff e vem seguindo a redução do número de setores beneficiados. Quando começou, ela valia para cerca de 50 setores, todos que empregam muitas pessoas. Com o passar do tempo, conforme o previsto, ela foi reduzindo e hoje vale para 17 setores.
Essas empresas podem contribuir à Previdência com um percentual que varia de 1% a 4,5% sobre a receita bruta. Sem essa medida, a empresa seria obrigada a recolher 20% sobre a folha de pagamento, o que eleva os gastos para determinadas companhias. Essa diferença no recolhimento dos impostos é que faz a desoneração ser vantajosa para as empresas.
O benefício está previsto para terminar em 31 de dezembro de 2020. Em seu parecer sobre a MP 936, Orlando Silva havia prorrogado a desoneração inicialmente até 31 de dezembro de 2022, mas, diante da pressão do governo, encurtou o prazo e decidiu estender o programa até 31 de dezembro de 2021 o que Bolsonaro vetou.
Relator da matéria no Senado, Vanderlan Cardoso (PSD-GO) acredita que o veto nem será votado no Congresso. Segundo ele, a ideia do governo é encaminhar um novo projeto, a fim de aumentar os setores beneficiados pela desoneração da folha. Eu acredito que vai ser ampliado (desoneração) e de forma rápida. Nem deve votar veto, afirmou.
A presidente da CCJ do Senado, senadora Simone Tebet (MDB-MS), já manteve conversas com Guedes a respeito do encaminhamento de uma nova proposta ao Congresso. Segundo ela, a ideia do governo é ampliar a gama de setores beneficiados, por um período que pode se estender a quatro anos.
"Pela conversa com o Guedes, ele é a favor da desoneração da folha. Mas como esse é um pulo do gato para avançar em alguma tributação, ele precisa desonerar sem abrir mão desse recurso".
Embora ainda não haja acordo, a intenção do governo, segundo Tebet, é negociar com o Parlamento onde poderia haver a implementação de uma nova taxação, uma vez que para haver desoneração é preciso que haja compensação nos cofres públicos. A taxação sobre lucros e dividendos é uma das opções.
"É mais estratégico no momento mandar um novo projeto. Ao continuar com desoneração sem nova fonte, ele (governo) mata a galinha dos ovos de ouro. O que ele tem para convencer o Congresso é criar a taxação sobre lucros e dividendos", analisa a senadora.
Procurada, a assessoria do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), não informou quando os vetos serão analisados pelo Congresso.
Com informações da Folha Press.

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