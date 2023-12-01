Um dos projetos concede abono no valor de R$ 1.000,00 aos servidores efetivos e comissionados, inativos e pensionistas da própria Assembleia.

Outro texto propõe a concessão de abono no mesmo valor aos servidores e membros, ativos e inativos, e aos pensionistas da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES).

Your browser does not support the audio element. Saiba quais são os órgãos do ES que vão pagar abono para servidores

Durante sessão ordinária do Tribunal Pleno, na quinta-feira (30), o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) também aprovou o pagamento de abono de R$ 1.000 para os servidores ativos e inativos do Judiciário. Um projeto de lei, nestes termos, será encaminhado para a Assembleia Legislativa.

Sede da Assembleia LegislatIva: projetos ainda serão votados pelos deputados Crédito: Carlos Alberto Silva

Os pagamentos, que ainda precisam ser votados pelos deputados, foram descritos como forma de reconhecimento e valorização dos servidores e, sobre eles, não incidirão descontos.