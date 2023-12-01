Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dinheiro extra

Saiba quais são os órgãos do ES que vão pagar abono para servidores

Além da proposta para pagamento ao Executivo, a Assembleia Legislativa também recebeu projetos para conceder o benefício a outros poderes e órgãos; confira
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

01 dez 2023 às 18:03

Publicado em 01 de Dezembro de 2023 às 18:03

Além da proposta para pagamento de até R$ 1.500 em abono aos servidores do Executivo em dezembro, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo também recebeu projetos para pagamento de abono a outros poderes e órgãos no Estado.
Um dos projetos concede abono no valor de R$ 1.000,00 aos servidores efetivos e comissionados, inativos e pensionistas da própria Assembleia.

Veja Também

Por que o valor do abono para professores do ES será menor em 2023?

Saiba quais são os descontos na segunda parcela do 13º salário

ES quer devolver parte de tributo pago por pessoas de baixa renda

Outro texto propõe a concessão de abono no mesmo valor aos servidores e membros, ativos e inativos, e aos pensionistas da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES).
Também foi proposto o pagamento de abono pecuniário no valor de R$ 1.000 aos servidores administrativos, efetivos e comissionados do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES).
Saiba quais são os órgãos do ES que vão pagar abono para servidores
Durante sessão ordinária do Tribunal Pleno, na quinta-feira (30), o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) também aprovou o pagamento de abono de R$ 1.000 para os servidores ativos e inativos do Judiciário. Um projeto de lei, nestes termos, será encaminhado para a Assembleia Legislativa. 
Chafariz
Sede da Assembleia LegislatIva: projetos ainda serão votados pelos deputados Crédito: Carlos Alberto Silva
Os pagamentos, que ainda precisam ser votados pelos deputados, foram descritos como forma de reconhecimento e valorização dos servidores e, sobre eles, não incidirão descontos.
No último dia 23, o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), anunciou o pagamento de um abono salarial aos servidores em geral, entre ativos, estatutários, celetistas, contratados por designação temporária, aposentados e pensionistas.
Para os profissionais da educação, o abono será de R$ 1.500, enquanto servidores vinculados a outras secretarias receberão R$ 1.000. O projeto de lei ainda aguarda votação na Assembleia.

Veja Também

Fim da desoneração da folha ameaça mais de 130 mil empregos no ES

13º salário: o que conta no cálculo e como saber se está correto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES dinheiro MPES TJES Governo do ES Defensoria Pública do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
No outono, Muqui recebe a 1ª edição do Festival de Inverno em maio
Imagem de destaque
Mulher fica ferida após carro capotar em acidente na BR 482 em Cachoeiro
Imagem de destaque
Hospital MedSênior recebe selo nacional de excelência para UTI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados