Além da proposta para pagamento de até R$ 1.500 em abono aos servidores do Executivo em dezembro, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo também recebeu projetos para pagamento de abono a outros poderes e órgãos no Estado.
Um dos projetos concede abono no valor de R$ 1.000,00 aos servidores efetivos e comissionados, inativos e pensionistas da própria Assembleia.
Outro texto propõe a concessão de abono no mesmo valor aos servidores e membros, ativos e inativos, e aos pensionistas da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES).
Também foi proposto o pagamento de abono pecuniário no valor de R$ 1.000 aos servidores administrativos, efetivos e comissionados do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES).
Saiba quais são os órgãos do ES que vão pagar abono para servidores
Durante sessão ordinária do Tribunal Pleno, na quinta-feira (30), o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) também aprovou o pagamento de abono de R$ 1.000 para os servidores ativos e inativos do Judiciário. Um projeto de lei, nestes termos, será encaminhado para a Assembleia Legislativa.
Os pagamentos, que ainda precisam ser votados pelos deputados, foram descritos como forma de reconhecimento e valorização dos servidores e, sobre eles, não incidirão descontos.
No último dia 23, o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), anunciou o pagamento de um abono salarial aos servidores em geral, entre ativos, estatutários, celetistas, contratados por designação temporária, aposentados e pensionistas.
Para os profissionais da educação, o abono será de R$ 1.500, enquanto servidores vinculados a outras secretarias receberão R$ 1.000. O projeto de lei ainda aguarda votação na Assembleia.