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Dinheiro extra

Servidores do ES vão receber abono de até R$ 1.500 em dezembro

A informação foi divulgada pelo governador Renato Casagrande na tarde desta quinta-feira (23); saiba mais
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

23 nov 2023 às 15:57

Publicado em 23 de Novembro de 2023 às 15:57

Servidores ativos e inativos do governo do Espírito Santo receberão abono salarial no mês de dezembro. A informação foi divulgada pelo governador Renato Casagrande na tarde desta quinta-feira (23), por meio das redes sociais. Para os profissionais da educação, o abono será de R$ 1.500, enquanto servidores vinculados a outras secretarias receberão R$ 1.000. 
O dinheiro extra será pago para  21.799 profissionais da Educação e 72.941 servidores das demais áreas, entre ativos, estatutários, celetistas, contratados por designação temporária, aposentados e pensionistas. Os projetos de lei com as propostas serão encaminhados para apreciação da Assembleia Legislativa.
De acordo com Casagrande, trata-se de “uma forma de valorizar os profissionais que têm colaborado para a construção de um Estado que é referência em políticas públicas.” O pagamento do benefício deve ocorrer em dezembro, juntamente com o salário do funcionalismo público.

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