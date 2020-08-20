Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Direitos desiguais

Reajuste a servidores poderia aumentar a desigualdade na pandemia

No setor privado, mais de 271 mil trabalhadores do Espírito Santo já tiveram jornada reduzida ou suspensão de contrato e outros 26 mil foram demitidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2020 às 20:19

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 20:19

Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal Crédito: Marcos Oliveira
Em meio a uma das mais graves crises econômicas da história, a liberação de reajuste a servidores públicos teria um potencial de alargar ainda mais as desigualdades de renda e de direitos entre os profissionais da iniciativa privada e do setor público.
Na noite desta quinta-feira (20), a Câmara decidiu manter, por 316 votos a 165, o veto do presidente Jair Bolsonaro ao trecho do projeto de lei de ajuda financeira aos Estados e municípios que autorizava o aumento salarial para algumas categorias, principalmente as mais atingidas pelo enfrentamento ao novo coronavírus.

Veja Também

Câmara mantém veto de Bolsonaro e salário de servidores fica congelado

Já o Senado havia votado, na noite de quarta (19), pela derrubada do veto o que, se tivesse sido mantido, poderia contribuir para ampliar ainda mais as discrepâncias na pandemia. 
A ideia era liberar o aumento salarial para alguns servidores de setores específicos, como segurança pública, Forças Armadas, peritos, agentes socioeducativos, profissionais de limpeza urbana, de serviços funerários e de assistência social. Também ficariam livre do congelamento trabalhadores da educação pública e profissionais de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Enquanto se discutia reajuste para algumas categorias de servidores, trabalhadores da esfera privada amargavam perdas. No acumulado de 2020, já foram perdidas 26.930 vagas de emprego formais no Espírito Santo, durante a pandemia, segundo dados do último Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia.

Veja Também

Liberar reajuste pode ter impacto superior a R$ 250 milhões ao ES

Veja como vão votar os deputados do ES em veto sobre reajuste para servidores

Entre os informais, o número de pessoas ocupadas também caiu, passando de 619 mil em maio, para 557 mil em julho, segundo informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Diante desse cenário, em junho, a proporção de domicílios que receberam algum benefício relacionado à pandemia no Espírito Santo foi de 42,8%, o equivalente a 584 mil famílias. Em maio, essa proporção foi de 38,0% (516 mil domicílios). 
Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS
Aplicativo Caixa Tem, por onde são pagos auxílio emergencial, benefício por redução de salário e FGTS emergencial Crédito: Siumara Gonçalves
Entre as ajudas financeiras estão o auxílio emergencial, pago a desempregados, informais, entre outros grupos, e a complementação do governo pelo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, paga aos trabalhadores que tiveram a jornada reduzida (147.345 empregados no Estado) ou o contrato de trabalho suspenso (124.428). Desta forma, fica evidente que mesmo os profissionais que se mantiveram empregados não permaneceram imunes aos efeitos da Covid-19 na economia.
A liberação do reajuste de salários dos servidores poderia aprofundar ainda mais essas disparidades, pois, no setor privado, não somente a retomada é lenta, como não há previsões de aumento da renda, conforme avaliação de especialistas consultados por A Gazeta.
Na avaliação do economista Ricardo Paixão, é uma conta grande demais a ser paga por apenas um grupo. "O setor privado está sendo profundamente penalizado, sempre ficando para trás em situações de crise. Não é hora de reajustes. É hora de tentar equilibrar a situação fiscal."
O Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Espírito Santo (Sindipúblicos) foi procurado, por meio de ligações e mensagens, mas não respondeu até a publicação desta reportagem, que poderá ser atualizada posteriormente.

MOMENTO PARA DISCUTIR AJUSTES

Especialistas criticaram a possibilidade de liberação de reajustes salariais aos servidores. Segundo economistas ouvidos pela reportagem, não é hora para conceder aumentos, e sim de ajustar as contas para evitar que a dívida pública se aprofunde ainda mais e o governo perca sua capacidade de financiamento, cujas consequências incluem, entre outros pontos, a impossibilidade de realizar obras e investimentos que alavancam o crescimento do país. 
Em meio ao aumento de gastos em função da pandemia do novo coronavírus, especialistas já estimam que o rombo das finanças da União aproxime-se de 100% do PIB (Produto Interno Bruto) neste ano.
"Falta articulação ao governo para discutir o que precisa ser discutido, e propor ajustes necessários na máquina pública. Enquanto isso, a crise se aprofunda cada vez mais", avaliou o economista Ricardo Paixão.
"Nem todos os servidores estão em situação vantajosa, claro, mas, porque o governo protege algumas categorias, as demais se sentem no direito de exigir mais, mesmo quando a conta não fecha"
Ricardo Paixão - Economista
Para o advogado especialista em Direito Empresarial Eduardo Sarlo, a conta está sendo paga por todos, mas, para o setor privado, o peso é muito maior. "Muita gente na iniciativa privada ficou desempregada, amargou antecipação de férias, suspensão de contrato de trabalho, redução de jornada e salário. Os empresários tiveram que fechar os seus negócios e alguns ainda continuam fechados, perdendo assim drasticamente sua renda. É no mínimo vergonhoso o que querem fazer [liberar reajustes]."
Sarlo frisou ainda que é hora de o setor público dar sua contribuição de sacrifício durante crise, uma vez que, de acordo com cálculos do Ministério da Economia, a liberação dos reajustes comprometeria uma economia fiscal entre R$ 121 bilhões e R$ 132 bilhões no país. No Espírito Santo, o impacto fiscal apenas ao governo do Estado poderia ser superior a R$ 250 milhões em dois anos e abocanhar 25% das transferências diretas da União ao caixa estadual (R$ 224 milhões para saúde e R$ 712 milhões de recursos livres), segundo economistas consultados por A Gazeta.

CONTRIBUIÇÃO NA CRISE

Em entrevista coletiva após reunião de líderes para articular a votação da manutenção do veto nesta tarde, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), defendeu o congelamento de salários de servidores públicos civis e militares. Para ele, não dá para o setor público não dar sua contribuição na crise.
O melhor para o Brasil é a manutenção do veto, para focar na melhoria do serviço público e na reforma do sistema tributário, para garantir a competitividade do setor privado, é o único caminho para sair da crise, afirmou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia Nacional do Braille expõe desafios na alfabetização de crianças com deficiência visual no Brasil
Imagem de destaque
'Me surpreendi comigo mesma', afirma Samira após rever seus comentários sobre Milena e Ana Paula
Imagem de destaque
BBB 26: 'Não tem essa maturidade', afirma Juliano Floss sobre Milena

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados