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Até dezembro de 2021

Câmara mantém veto de Bolsonaro e salário de servidores fica congelado

Para reverter a decisão do Senado, governo costurou um acordo envolvendo a prorrogação do auxílio e a liberação de recursos do Orçamento ainda este ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2020 às 20:01

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 20:01

Rodrigo Maia entre líderes do governo
Rodrigo Maia entre líderes do governo Crédito: Gustavo Sales/Câmara dos Deputados
Por 316 votos a 165, a Câmara dos Deputados manteve o veto do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que garante que os salários de servidores públicos, inclusive policiais, médicos e outras categorias relacionadas ao combate à Covid-19.
Um dos principais articuladores para garantir a vitória do governo e impedir um eventual aumento dos gastos públicos na União, nos Estados e nos municípios foi o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ).
O novo líder do governo, deputado Ricardo Barros (PP), integrante do Centrão, também agiu.
A medida tinha sido derrubada pelo Senado no dia anterior, e para reverter a situação, de acordo com o jornal "O Estado de São Paulo" foi costurado um acordo envolvendo a prorrogação do auxílio emergencial e liberação de recursos do Orçamento ainda este ano. Esses dois pontos já estavam em negociação, antes da derrubada do veto pelos senadores, mas deputados ganharam maior poder de influência depois da decisão dos senadores.

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