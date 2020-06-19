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Efeito coronavírus

Projeção do Santander aponta queda de 2,6% no PIB do ES em 2020

Já para o ano que vem é estimado um crescimento de 3,2%. Neste ano, queda vai ser puxada por setor industrial (-3%) e de serviços (-3,3%)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2020 às 16:04

Publicado em 19 de Junho de 2020 às 16:04

Bobina de aço: PIB da indústria deve cair 3% no Espírito Santo
Bobina de aço: PIB da indústria deve cair 3% no Espírito Santo Crédito: Instituto Aço Brasil
Uma projeção do banco Santander para a economia aponta uma queda de 2,6% no Produto Interno Bruto (PIB) do Espírito Santo em 2020 por causa da pandemia do coronavírus. Se confirmada esta queda, ela será menor do que a esperada para o PIB brasileiro, estimada em 6,4% pelos autores do estudo encomendado pela instituição bancária. Já para 2021 é projetada uma alta de 4,4% no país.
Pela projeção do banco, nenhum Estado brasileiro vai conseguir registrar crescimento do PIB neste ano. Apesar de estimarmos contração do PIB para todas as unidades da federação, observamos contração menos intensa nas regiões menos impactadas pela pandemia e cujas principais atividades são menos sensíveis ao ciclo. Por outro lado, os Estados mais atingidos pela pandemia e com categorias mais afetadas pelo fechamento total ou parcial das atividades devem apresentar contração mais severa, aponta o relatório.

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As maiores quedas devem ser observadas em Amazonas (-9,8%), São Paulo (-8,5%), Rio de Janeiro (-7,9%) e Ceará (-7,6%). Já os menos afetados são Tocantins (-0,2%), Alagoas (-0,8%), Piauí (1%) e Mato Grosso do Sul (-1,3%). A taxa estimada para o Espírito Santo coloca o Estado como o 15º local mais atingido economicamente pela pandemia.
Espírito Santo deve ter o 15º menor PIB entre os estados brasileiros em 2020
Espírito Santo deve ter o 15º menor PIB entre os estados brasileiros em 2020 Crédito: Reprodução Santander
A estimativa feita pelo Santander é mais positiva do que a divulgada em maio pela Tendências Consultoria, que estimou a queda do PIB capixaba em 4,3%. De acordo com o estudo do Santander, a queda no Estado será amenizada pela presença do agronegócio, único setor que deve apresentar crescimento neste ano.
Segundo nossas estimativas, o PIB da agropecuária deverá crescer 4,5% na região Sudeste, impulsionado pela safra recorde de café nos dois maiores Estados cafeeiros do país: Espírito Santo e Minas Gerais, aponta o relatório.

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Segundo as estimativas da instituição, o PIB Agro do Estado irá crescer 7,1% neste ano. Já o PIB da Indústria apresentará uma retração de 3% e o de Serviços, 3,3%. Para 2021, é estimado um crescimento de 3,2% no PIB do ES.
PIB do Agronegócio no Espírito Santo deve ter alta de 7,1% no ano
PIB do Agronegócio no Espírito Santo deve ter alta de 7,1% no ano Crédito: Reprodução Santander
Para o economista Wallace Millis, o que irá determinar uma queda maior ou menor do PIB capixaba em 2020 é a venda de commodities no mercado internacional. A expectativa de crescimento do Espírito Santo não é tão ditada pela forma com a qual o Brasil enfrenta a pandemia, mas sim pelo preço dos produtos que exportamos no mercado internacional  café, celulose, minério, petróleo, entre outros, avalia.

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Outro fator que também impacta muito nessa questão é o câmbio. Hoje, o preço do dólar favorece a exportação e a gente deveria aproveitar este momento para agregar valor aos nossos produtos que são exportados. Se você vende o café em grãos o preço é um, se você vende ele solúvel o ganho é maior, exemplifica o economista e professor da UVV.
O economista e conselheiro do Conselho Regional de Economia (Corecon-ES) Vaner Corrêa Simões Júnior disse torcer para que a projeção do Santander se concretize. Se for só 2,6% está ótimo, que aí teremos menos consequências em termo de emprego e renda, comenta.

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Para ele, o coronavírus não causou apenas um desaquecimento da economia, mas sim uma parada abrupta. A nossa indústria já vinha combalida, o setor de serviços está parado  aviões no chão, hotéis com pouquíssimos quartos ocupados, então se não houver algo de extraordinário  como a criação de uma vacina ainda no segundo semestre ou um forte investimento chinês nas Américas, o resultado será bastante negativo, opina.

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