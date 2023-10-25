Motorista de aplicativo trabalha, em média, mais horas, mas ganha menos Crédito: pvproductions/Freepik

Your browser does not support the audio element. Profissional de aplicativo trabalha mais horas, mas ganha menos no ES

Os profissionais de aplicativos no Espírito Santo trabalham, em média, cinco horas semanais a mais do que os demais trabalhadores e, ainda assim, ganham menos por mês, segundo pesquisa do IBGE divulgada nesta quarta-feira (25). Chamados de trabalhadores plataformizados, eles atuam em média 45,1 horas por semana, jornada 5,3 horas maior que a dos demais ocupados (39,8 horas).

O salário, porém, não reflete as horas adicionais. Enquanto os outros trabalhadores tiveram rendimento médio mensal de R$ 2.461 no último trimestre de 2022, entre os plataformizados, esse valor foi de R$ 2.426, ou seja, R$ 35 a menos.

A diferença é ainda mais visível quando se observa o valor recebido por hora de trabalho. Entre os trabalhadores de aplicativo, a hora média de trabalho equivale a R$ 13,4. Já os demais trabalhadores têm valor médio por hora de R$ 15,4 — uma diferença de 15%.



Os dados são do inédito módulo Teletrabalho e Trabalho por Meio de Plataformas Digitais da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgado hoje pelo IBGE. As estatísticas são experimentais, ou seja, estão em fase de teste e sob avaliação. A pesquisa é fruto de um Acordo de Cooperação Técnica com a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e o Ministério Público do Trabalho (MPT).



No 4º trimestre de 2022, o Espírito Santo tinha 28 mil pessoas trabalhando por meio de plataformas digitais. Desse total, 19 mil tinham o trabalho através de aplicativos de serviços como atividade principal. Esse grupo inclui aqueles que fazem transporte de passageiros ou entregas e serviços, seja de carro, seja de moto.

Perfil dos trabalhadores de aplicativos

Não há dados específicos do Espírito Santo a respeito de quem são esses trabalhadores plataformizados. Segundo dados nacionais, a maioria era homem (81,3%), em uma proporção muito maior que a média geral dos trabalhadores ocupados no setor privado (59,1%).

“Há mais homens entre os plataformizados porque a maior parte dos trabalhadores por aplicativo são condutores de automóveis e motocicletas, ocupações majoritariamente masculinas”, explica Gustavo Geaquinto, analista da pesquisa.



O grupo de 25 a 39 anos correspondia a quase metade (48,4%) das pessoas que trabalhavam por meio de plataformas digitais.

Quanto à escolaridade, os plataformizados concentravam-se nos níveis médio completo ou superior incompleto (61,3%). É a mesma faixa que lidera no total de ocupados (43,4%), mas em proporção maior para os plataformizados. Já a população sem instrução e com fundamental incompleto era a menor entre os plataformizados (8,1%), mas correspondia a 22,8% do total de ocupados.