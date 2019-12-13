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PIB: três cidades do ES estão entre as mais ricas do país

Vitória, Serra e Vila Velha estão entre os 100 melhores PIBs do Brasil, embora tenham perdido participação em relação ao período anterior. Dados foram divulgados nesta sexta-feira (13)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2019 às 16:24

Publicado em 13 de Dezembro de 2019 às 16:24

Vitória está em 3º lugar no ranking entre as capitais de maior PIB per capita do país e em 42º no ranking do PIB geral Crédito: Felipe Mota/Fly Now
Três municípios capixabas estão entre os mais ricos do país. O Produto Interno Bruto (PIB) das cidades de Vitória (42º), Serra (48º) e Vila Velha (90º) estão entre os 100 melhores do Brasil.  Os dados, de 2017, foram divulgados nesta sexta-feira (13) pelo Instituto Jones dos Santos Neves, em parceria com o IBGE. Os números detalhados do Estado de cada período são divulgados sempre após dois anos.
Juntas, essas localidades correspondem a 43,9% do PIB do Espírito Santo. Mas todas perderam posições no ranking: em 2016, Vitória estava em 36º, Serra em 47º e Vila Velha em 83º.
"No caso de Vitória, a redução se deve à perda da indústria extrativa, cuja produção caiu um pouco. Na Serra, foi a queda foi no setor de metalurgia. Já em Vila Velha, a indústria alimentos teve redução. A queda no ranking não preocupa porque, em termos relativos, são municípios que têm uma receita bastante grande e sustentável", avalia Antônio Ricardo da Rocha, Coordenador de Estudos Econômicos do Instituto Jones.

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PRESIDENTE KENNEDY VOLTA A SUBIR 

Presidente Kennedy foi a cidade capixaba que apresentou maior crescimento no PIB no período, um ganho de R$ 292.397,08 chegando a R$ 3,4 milhões. Em comparação com 2016, o aumento foi de mais de 70%.
A cidade do Sul do Estado, que já teve o maior PIB per capita (dividido pela quantidade de habitantes) do país, em 2015, caiu para a 17ª posição em 2016 e voltou a galgar posições no ano seguinte. Pelos dados divulgados nesta sexta, referentes a 2017, o município ocupa a 4ª colocação  no ranking das 100 cidades com o maior PIB per capita do Brasil e é a melhor capixaba da lista. O crescimento foi impulsionado pela retomada dos preços do petróleo. 
Ainda em relação ao PIB per capita, oito cidades superaram o número estadual (R$ 28.222,56) em 2017. São elas: Presidente Kennedy, Itapemirim, Vitória, Aracruz, Marataízes, Serra, Santa Maria de Jetibá e Linhares.
Entre as capitais, Vitória caiu do 2º para o 3º lugar, atrás de Brasília e São Paulo.

CRESCIMENTO DO ES IMPULSIONADO PELO SETOR PRIMÁRIO

Já o PIB do Espírito Santo cresceu 0,5% em 2017, na comparação com o ano anterior, o que representa R$ 113,4 bilhões. 
O desenvolvimento foi impulsionado pelo setor primário, que engloba as atividades agrícolas e cresceu 12% no período. O setor secundário, da indústria extrativa e construção civil, teve queda de 0,3%, enquanto o setor terciário, o maior da economia estadual, que conta com as atividades referente a serviços e comércio, caiu 0,2%. 

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"O setor primário foi o que conseguiu contrabalancear os impactos dos setores secundário e terciário, que tiveram redução. A gente observa também os desdobramentos do rompimento da barragem da Samarco em Mariana (MG, em 2015), que tem uma interferência direta no nosso setor secundário, na indústria extrativa. Isso impactou o PIB do Estado e também o do município de Anchieta, por conta do fechamento da Samarco", explicou Pablo Lira, Diretor de Integração e Projetos Especias do Instituto Jones.
"Na Grande Vitória, a gente teve um impacto negativo também na Vale (uma das controladoras da Samarco). Mas o que esperamos para os próximos anos é um crescimento da economia do Estado, sobretudo se a gente tiver uma melhora na pauta econômica nacional", destaca.

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