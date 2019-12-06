Empresas do ES planejam investir e criar mais empregos em 2020

Rede Gazeta realizou festa para prestigiar as campeãs do Prêmio Marcas de Valor Crédito: Adessandro Reis

O avanço das reformas, como a da Previdência , e a retomada gradual da economia têm provocado um clima de confiança e otimismo entre os empresários do Espírito Santo, que planejam para 2020 investimentos no Estado e a abertura de mais postos de trabalho.

Campeãs do Prêmio Marcas de Valor, as empresas mais admiradas pelos capixabas querem tirar projetos do papel e contribuir para engrenar ainda mais a recuperação da atividade econômica.

Para os líderes dessas companhias, o cenário nacional e local é favorável. Entre os fatores que estimulam o investimento é o país ter chegado a menor taxa de juros de sua história

Os resultados da economia do terceiro trimestre deste ano também animaram os empresários. Segundo o estudo Contas Nacionais, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em julho, agosto e setembro, o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 0,6% , índice acima do projetado pelos economistas.

Durante a 10ª edição do Prêmio Marcas de Valor da Rede Gazeta, os setores produtivos do Estado afirmaram que o ano de 2020 deve surpreender positivamente, com um desempenho bem melhor do que o visto em 2019. Mas, para aproveitar os bons ventos do próximo ano, será preciso entender o que o consumidor deseja e como melhorar o produto ou o serviço prestado. A premiação é resultado de pesquisa que identifica as empresas mais admiradas pelos consumidores do Espírito Santo.

Marcello Moraes, diretor de Negócios da Rede Gazeta, no Prêmio Marcas de Valor Crédito: Rodrigo Gavini

O diretor de Negócios da Rede Gazeta, Marcello Moraes, aponta que com o estudo as empresas podem acompanhar e se adaptar melhor às mudanças no perfil do público-alvo. "O consumo vem mudando cada vez mais rápido. Usando os dados do Marcas de Valor, as empresas podem saber qual é a demanda do público', diz.

De acordo com o diretor de mercado anunciante da Rede Gazeta, Márcio Chagas, a pesquisa Marcas de Valor é um termômetro para as empresas se avaliarem, já que visa a qualificar o comportamento dos clientes. As estratégias de atuação, de gestão e de marketing da marca são avaliadas por meio de uma pesquisa aplicada. Com os resultados em mãos, a empresa pode ver em que precisa melhorar e montar uma estratégia para que isso ocorra, aponta.

O PODER DE COMPRA DO CONSUMIDOR ESTÁ MELHORANDO

Com a melhora gradual da economia, o poder de compra das pessoas voltou a crescer. Isso movimenta todo o segmento varejista, já que com dinheiro na mão as pessoas tendem a voltar a consumir mais. A diretora geral da Óticas Paris, Ana Luíza Azevedo, viu no último mês as vendas aumentarem. A Black Friday contribuíram para melhorar os números.

Ana Luiza Azevedo, diretora-geral das Óticas Paris Crédito: Rodrigo Gavini

"A nossa expectativa para 2020 é expandir a rede de lojas para o interior do Estado. Teremos mais três unidades no próximo ano. Isso porque estamos vendo que as pessoas estão mais confiantes para comprar. Além disso, também queremos investir em uma plataforma de e-commerce" Ana Luíza Azevedo - Diretora-geral das Óticas Paris

Outro setor que mostra mais ânimo é o de Educação. Bastante afetadas pela crise, as escolas agora enxergam um possível crescimento no número de alunos matriculados, o que aumenta o otimismo para o investimento. Segundo o diretor da Escola Primeiro Mundo, Eduardo Regis, o fato dos indicadores de desemprego estarem caindo contribuem para essa onda de otimismo.

Eduardo Regis Cardoso, diretor da escola Primeiro Mundo, e Janaina Martins Crédito: Rodrigo Gavini

"Neste final de ano já estamos vendo as coisas ficarem melhores. Começamos a colher os frutos da melhora do país com uma inversão da curva de desemprego, por exemplo. Estimamos que no próximo ano, haja um crescimento de 5% a 10% no número de matrículas na escola, o que não víamos já há algum tempo" Eduardo Regis Cardoso - Diretor da Escola Primeiro Mundo

Durval Silva, gerente industrial da Chocolates Garoto, lembra que para a empresa o ano de 2019 já foi bem diferente dos anteriores.

Durval Silva, gerente industrial das Chocolates Garoto Crédito: Rodrigo Gavini

"Foi um ano especial, de 90 anos da Garoto. Investimos na fábrica, lançamos novos produtos e fizemos inaugurações. Para 2020 vamos continuar investindo e gerando mais empregos" Durval Silva - Gerente industrial da Chocolates Garoto

SETOR IMOBILIÁRIO ESTÁ MAIS AQUECIDO

A construção civil foi um dos setores que mais sofreu com a crise econômica do país. Canteiro de obras ficaram parados e muitos trabalhadores foram demitidos. Porém, neste ano, a situação começou a dar sinais de mudança. Em um cenário de juros mais baixos e com a renda das famílias melhorando, o setor está mais otimista.

Rodrigo Barbosa, presidente da Grand Construtora, afirma que os últimos 40 dias foram surpreendentes para a empresa.

Rodrigo Barbosa, presidente da Grand Construtora Crédito: Rodrigo Gavini

"A redução nas taxas de juros vem acentuando a procura e compra de imóveis. Neste final de ano, estamos vendo um setor mais aquecido, bem melhor do que nos últimos anos e com uma tendência de melhora para 2020" Rodrigo Barbosa - Presidente da Grand Construtora

Já segundo Sebastião Jayme Almeida, presidente do conselho da Morar Construtora, as mudanças estão ocorrendo no país devido à aprovação das reformas e a segurança do investidor que vem aumentado.

Sebastião Jayme de Almeida, presidente do Conselho da Morar Crédito: Rodrigo Gavini