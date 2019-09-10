Amazon entra na briga por espaço no varejo e chega ao ES

O varejo brasileiro tem assistido uma briga de gigantes por espaço na vida dos consumidores. Após adiar por muitas vezes a expansão no Brasil, a multinacional Amazon vai ampliar sua a atuação no mercado nacional em uma disputa para alcançar o espaço hoje dominado por empresas como Americanas.com, Submarino e Magazine Luiza.
A norte-americana, inclusive, está de olho no potencial consumidor do Espírito Santo. Nesta terça-feira (10), a empresa lança para todo o país a Amazon Prime, amplia a quantidade de produtos que será vendida na loja on-line e promete entrega grátis em dois dias após o pagamento para o mercado da Capital capixaba.
Assim como outros e-commerce, como Submarino e Americanas, o Prime é um serviço por assinatura. A pessoa paga R$ 9,90 ou R$ 89 por ano, que garante frete grátis para qualquer produto, sem limite de preço. A diferença do serviço oferecido pelas outras empresas para o que a Amazon propõe é que a marca também disponibilizará seu catálogo de produtos, como músicas, vídeos, livros digitais, revistas, jogos e promoções exclusivas para o assinante.
O preço da multinacional, no entanto, é mais salgado que do Submarino, por exemplo, que oferece o Prime por R$ 79,90 ao ano, o mesmo valor da Americanas, que também oferece entrega grátis sem impor um preço mínimo ao produto.
Atualmente, empresas concorrentes da Amazon no país, como o Submarino e a Americanas, já contam com o serviço prime para entregas, com tempo reduzido e gratuidade no envio de mercadorias e itens com valor diferenciado.
Parcerias locais
A expansão do varejo da Amazon abre a espaço para que empresas capixabas atuem em parceria com a gigante do setor de e-commerce. Isso porque, a norte-americana também funciona como uma plataforma para fornecimento de mercadorias de terceiros.
Dessa forma, uma empresa que tenha um site - mesmo que pequena -, poderá fazer uma parceria com a Amazon e disponibilizar seus produtos dentro do site dela.
Loja física
Ainda que tenha interesse de crescer no Brasil, ainda não está no radar da Amazon instalar lojas físicas. Reportagem da Reuters, publicada no ano passado, que a alta carga tributária brasileira e resistência de alguns fornecedores contribuíram para que a empresa planejasse seu avanço no Brasil aos poucos.