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Comércio online

Amazon entra na briga por espaço no varejo e chega ao ES

Com novo serviço, empresa quer fazer entregas de produtos em Vitória a partir de 48 horas após a confirmação do pagamento do pedido
Mariana Perini

Mariana Perini

Publicado em 

09 set 2019 às 21:00

Publicado em 09 de Setembro de 2019 às 21:00

Comércio online: investimentos da Amazon vão chegar ao ES Crédito: Pixabay
O varejo brasileiro tem assistido uma briga de gigantes por espaço na vida dos consumidores. Após adiar por muitas vezes a expansão no Brasil, a multinacional Amazon vai ampliar sua a atuação no mercado nacional em uma disputa para alcançar o espaço hoje dominado por empresas como Americanas.com, Submarino e Magazine Luiza. 
A norte-americana, inclusive, está de olho no potencial consumidor do Espírito Santo. Nesta terça-feira (10), a empresa lança para todo o país a Amazon Prime, amplia a quantidade de produtos que será vendida na loja on-line e promete entrega grátis em dois dias após o pagamento para o mercado da Capital capixaba.
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Assim como outros e-commerce, como Submarino e Americanas, o Prime é um serviço por assinatura. A pessoa paga R$ 9,90 ou R$ 89 por ano, que garante frete grátis para qualquer produto, sem limite de preço. A diferença do serviço oferecido pelas outras empresas para o que a Amazon propõe é que a marca também disponibilizará seu catálogo de produtos, como músicas, vídeos, livros digitais, revistas, jogos e promoções exclusivas para o assinante.
O preço da multinacional, no entanto, é mais salgado que do Submarino, por exemplo, que oferece o Prime por R$ 79,90 ao ano, o mesmo valor da Americanas, que também oferece entrega grátis sem impor um preço mínimo ao produto.
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Em Vitória, por exemplo, a promessa é de que as entregas dos produtos sejam realizadas a partir de 48 horas após a confirmação do pagamento do pedido.  O
Atualmente, empresas concorrentes da Amazon no país, como o Submarino e a Americanas, já contam com o serviço prime para entregas, com tempo reduzido e gratuidade no envio de mercadorias e itens com valor diferenciado.
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Parcerias locais
A expansão do varejo da Amazon abre a espaço para que empresas capixabas atuem em parceria com a gigante do setor de e-commerce. Isso porque, a norte-americana também funciona como uma plataforma para fornecimento de mercadorias de terceiros.
Dessa forma, uma empresa que tenha um site - mesmo que pequena -, poderá fazer uma parceria com a Amazon e disponibilizar seus produtos dentro do site dela.
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Loja física
Ainda que tenha interesse de crescer no Brasil, ainda não está no radar da Amazon instalar lojas físicas. Reportagem da Reuters, publicada no ano passado, que a alta carga tributária brasileira e resistência de alguns fornecedores contribuíram para que a empresa planejasse seu avanço no Brasil aos poucos.

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