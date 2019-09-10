Amazon entra na briga por espaço no varejo e chega ao ES

Comércio online: investimentos da Amazon vão chegar ao ES Crédito: Pixabay

O varejo brasileiro tem assistido uma briga de gigantes por espaço na vida dos consumidores. Após adiar por muitas vezes a expansão no Brasil, a multinacional Amazon vai ampliar sua a atuação no mercado nacional em uma disputa para alcançar o espaço hoje dominado por empresas como Americanas.com, Submarino e Magazine Luiza.

A norte-americana, inclusive, está de olho no potencial consumidor do Espírito Santo. Nesta terça-feira (10), a empresa lança para todo o país a Amazon Prime, amplia a quantidade de produtos que será vendida na loja on-line e promete entrega grátis em dois dias após o pagamento para o mercado da Capital capixaba.

Assim como outros e-commerce, como Submarino e Americanas, o Prime é um serviço por assinatura. A pessoa paga R$ 9,90 ou R$ 89 por ano, que garante frete grátis para qualquer produto, sem limite de preço. A diferença do serviço oferecido pelas outras empresas para o que a Amazon propõe é que a marca também disponibilizará seu catálogo de produtos, como músicas, vídeos, livros digitais, revistas, jogos e promoções exclusivas para o assinante.

O preço da multinacional, no entanto, é mais salgado que do Submarino, por exemplo, que oferece o Prime por R$ 79,90 ao ano, o mesmo valor da Americanas, que também oferece entrega grátis sem impor um preço mínimo ao produto.

Vitória, por exemplo, a promessa é de que as entregas dos produtos sejam realizadas a partir de 48 horas após a confirmação do pagamento do pedido. O Em, por exemplo, a promessa é de que as entregas dos produtos sejam realizadas a partir de 48 horas após a confirmação dodo pedido. O

concorrentes da Amazon no país, como o Submarino e a Americanas, já contam com o serviço prime para entregas, com tempo reduzido e gratuidade no envio de mercadorias e itens com valor diferenciado. Atualmente, empresasda Amazon no país, como oe a, já contam com o serviço prime para entregas, com tempo reduzido e gratuidade no envio de mercadorias e itens com valor diferenciado.

Parcerias locais

empresas capixabas atuem em parceria com a gigante do setor de e-commerce. Isso porque, a norte-americana também funciona como uma plataforma para fornecimento de mercadorias de terceiros. A expansão do varejo da Amazon abre a espaço para queatuem em parceria com a gigante do setor de e-commerce. Isso porque, a norte-americana também funciona como uma plataforma para fornecimento de mercadorias de terceiros.

Dessa forma, uma empresa que tenha um site - mesmo que pequena -, poderá fazer uma parceria com a Amazon e disponibilizar seus produtos dentro do site dela.

Loja física