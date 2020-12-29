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Em Goiabeiras

Parque Tecnológico de Vitória: obras do Centro de Inovação são concluídas

Expectativa da prefeitura é que as primeiras startups se instalem no prédio a partir do segundo semestre de 2021. Cerca de 140 empregos diretos devem ser gerados já no primeiro ano de funcionamento

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 21:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2020 às 21:23
Prédio do Centro de Inovação do Parque Tecnológico de Vitória
Prédio do Centro de Inovação teve obras iniciadas em 2017 Crédito: Leonardo Silveira / Divulgação/ PMV
Iniciadas em 2017, as obras do Centro de Inovação, em Goiabeiras, foram concluídas pela Prefeitura de Vitória. Construído numa área de 2.098 metros quadrados, o edifício de três andares deverá ser o centro do Parque Tecnológico de Vitória. A prefeitura prevê que startups comecem a se instalar no local no segundo semestre de 2021.
A expectativa é de geração de 140 empregos diretos já no primeiro ano de funcionamento e de criação de 8,7 mil novas vagas em 12 anos. Em 20 anos, os estudos apontam a geração de 16 mil empregos diretos e mais 41 mil indiretos, resultando em R$ 18 milhões em impostos, segundo a prefeitura.

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Situado próximo ao Aeroporto de Vitória, o Parque será dividido em três partes: o Centro de Inovação e duas áreas para instalação de empresas de base tecnológica e laboratórios de pesquisa e desenvolvimento. 
O prefeito da Capital, Luciano Rezende, destacou que o prédio é sustentável, com captação de energia solar e reaproveitamento da água.
"O Centro de Inovação é a âncora do Parque Tecnológico, ou seja, as empresas e as startups poderão funcionar aqui, o que vai modificar toda essa área à medida que esse efeito de geração de emprego, renda e movimentação econômica for acontecendo", destacou Luciano.
Prédio do Centro de Inovação do Parque Tecnológico de Vitória
Sala do Centro de Inovação, parte do Parque Tecnológico de Vitória Crédito: Leonardo Silveira / Divulgação/ PMV
Segundo o diretor de Inovação da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), Marcos Ferreira, a previsão é de que o espaço seja ocupado no segundo semestre de 2021. Ele explica que, no momento, o município está concluindo os trâmites para contratação de uma empresa de consultoria especializada em tecnologia e inovação para orientar o planejamento do local.
"Para o sucesso do Parque Tecnológico, é imprescindível construir uma sólida fundamentação do modelo de gestão do Centro de Inovação, bem como da sua modelagem operacional, jurídica e comercial. Para isso, estamos contratando uma consultoria especializada, com ampla experiência no ramo e conhecimento aprofundado de ecossistemas de inovação no Brasil e no exterior", afirma.
Com informações da PMV

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