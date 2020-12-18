Empresas do ES são pré-selecionadas para fornecer inovações a Petrobras

Refinarias da Petrobras: empresa busca soluções para as áreas de Saúde e Segurança Operacional e Otimização e Automação de Processos Crédito: Rogério Reis

Duas empresas capixabas foram pré-selecionadas pela Petrobras para participar de um programa de testes de soluções inovadoras para atender a demandas nas áreas de Saúde e Segurança Operacional e Otimização e Automação de Processos.

A Dersalis Brasil Tecnologia e Inovações em Saúde e a SME Serviços Médicos Educacionais estão entre as 19 startups e empresas que passaram de fase e que podem ser contratadas. A Petrobras está atrás de 10 soluções e promete pagar o valor de até R$60 mil por cada uma.

As empresas do Espírito Santo tem como desafio propor ideias para a redução da quantidade de acidentes causados por fadiga e/ou falta de atenção. Também há propostas para acompanhamento remoto da saúde física e mental dos empregados, monitoramento de variáveis ambientais, entre outras.

As vencedoras devem ser divulgadas ainda neste mês, sendo que já está marcado para a próxima terça-feira (22) o Pitch Day, isto é, a data de apresentação virtual das soluções para a banca de especialistas da Petrobras, que vão julgar os projetos.

Serão avaliados critérios como a escalabilidade da solução para implantação em diferentes operações da estatal, de outras empresas do setor de petróleo, gás e energia e demais segmentos industriais, bem como evidências de aplicação em caráter de teste e de comercialização da solução proposta com outros clientes.

Buscamos ideias criativas capazes de melhorar nossos processos e trazer mais segurança às nossas operações, gerando mais valor para o nosso negócio, afirma o diretor de Transformação Digital e Inovação da Petrobras, Nicolás Simone.