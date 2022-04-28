Novo presidente terá missão de atacar inflação e crise fiscal

Valor Talks: Painel “Caminhos para o Brasil em 2022” Crédito: Ricardo Medeiros

Os esforços do governo e do Congresso , nos próximos meses, tendem a se concentrar em questões "mais simples", conforme destacou o analista político na XP Investimentos, Paulo Gama.

“Olhando para esse curtíssimo prazo, antes de o Congresso começar a focar mais nas eleições, não se tem expectativa de reformas, está se olhando mais para a parte de renúncias de receita, tentativas do governo de tentar alavancar a popularidade por meio de alguns programas. Mas o mercado vai começar a olhar cada vez mais para o que as duas candidaturas de ponta (Lula e Bolsonaro) vão oferecer a partir de 2023.”

Ele observa que reformas estruturantes para o país precisam ser feitas, e isso deve ser exigido do próximo governante, inclusive porque a perspectiva é de desaceleração da atividade em 2023, em comparação com os resultados previstos para este ano. Mas, para além disso, o tratamento dados às regras fiscais também deve ficar no radar.

“Tivemos uma mudança no teto de gastos e o mercado segue prestando atenção em como essa regra especificamente vai ser tratada a partir de 2023. Acho que esse talvez seja o principal ponto de atenção: os indicativos que as duas campanhas estão dando de como essas questões serão conduzidas a partir de 2023.”

Júlio Fernandes, gestor macro da XP Asset, lembra que, além desse fatos, o Brasil lida ainda com os efeitos da alta generalizada de preços e do aumento das taxas de inflação. Ele pontua que, no curto prazo, deve haver uma pequena melhora na economia, que já começa a ser percebida, com a retomada das atividades do setor de serviços, conforme o número de casos e óbitos provocados pela Covid-19 caem e volta-se a uma aparente normalidade. Entretanto, os efeitos dessa flexibilização não permanentes.

“Temos uma perspectiva de alguma melhora para este ano. Para o longo prazo, não estamos tão otimistas. O juro vai ficar alto, na casa dos 13% ou 13,25% até o final do ano. A inadimplência vai começar a aumentar um pouquinho, o crédito está mais apertado. O objetivo do Banco Central é desacelerar a atividade. Acreditamos que a atividade no ano que vem deve ficar mais perto de 0,5%, pior do que em 2022.”

"O próximo governo vai ter um grande desafio, primeiro ao tentar entrar não fazendo grandes confusões fiscais, e depois o desafio inflacionário. Se tudo der certo, a gente imagina que possa haver uma queda de juros no início do ano que vem " Júlio Fernandes - Gestor macro da XP Asset

O sócio-fundador e CEO da Valor Investimentos, Paulo Henrique Correa, pontua que a inflação não é uma preocupação apenas no Brasil, e que economias do mundo inteiro têm sofrido com seus efeitos. “Vemos os Estados Unidos, por exemplo, com a maior inflação nos últimos 40 ou 50 anos, acumulado 8,5% nos últimos 12 meses, num país que tem taxas de juros próximas a zero.”

Entretanto, também outros fatores que têm causado impacto na economia, não só nacional como mundial. “A gente passa por um momento muito confuso quando você olha tanto os aspectos econômicos e políticos externos, quanto internos. Além da inflação, lá fora temos conflito entre Ucrânia e Rússia, aqui temos a questão fiscal, que é algo que sempre assusta, as eleições, problemas entre os poderes. É um ano de muita volatilidade.”

VALOR TALKS

O Valor Talks reuniu especialistas econômicos e políticos para fazer uma análise do atual cenário e indicar soluções, nesta quinta-feira (27), em Vitória. Foram dois painéis de apresentações: “Caminhos para o Brasil em 2022”, e “Mundo em 2022: como o Brasil (e o seu bolso) podem ser afetados”.

Também participaram dos debates: Teco Medina, apresentador dos programas “Fim de Expediente” e “Hora de Expediente” da CBN; Pedro Jobim; economista-chefe e sócio fundador da Legacy Capital; Dyana Oliveira, vice-presidente comercial e responsável pelo relacionamento com investidores do J.P. Morgan Asset Management; e Bruno Cordeiro, sócio e gestor da Kapitalo Investimentos.

A Gazeta, Abdo Filho, cuja estreia é prevista para o dia 3 de maio. No evento, também foi apresentado o novo colunista de Economia de, Abdo Filho, cuja estreia é prevista para o dia 3 de maio.