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"Uma vergonha"

Bolsonaro comete ato falho e diz que Brasil tem 'chefe do Executivo que mente'

Frase foi dita durante "Ato Cívico pela Liberdade de Expressão" para criticar ministro do Supremo Tribunal Federal

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 07:44

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 abr 2022 às 07:44
O presidente Jair Bolsonaro cometeu um ato falho nesta quarta-feira em cerimônia no Palácio do Planalto. Para criticar o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse que o Brasil tem um "chefe do Executivo que mente". No âmbito federal, ele mesmo é o chefe do Executivo.
Em busca da reeleição, o presidente Jair Bolsonaro filiou-se ao PL
O presidente Jair Bolsonaro (PL). Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
"Mente o ministro Barroso quando diz que é sigiloso. Mente. Uma vergonha", disse o presidente sobre o inquérito - vazado por ele - da Polícia Federal que apurava suposta invasão de hackers a sistemas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) durante as eleições de 2018. "Nas Forças Armadas, se um militar mente, acabou a carreira dele. ... Não tem prescrição para isso. Temos um chefe do Executivo que mente", acrescentou, sem perceber seu erro.
O evento em que foi feita a declaração foi chamada de "Ato cívico pela liberdade de expressão". Nele, o Palácio do Planalto foi transformado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro em um palco de ataques ao Supremo, à imprensa e à esquerda por parte de parlamentares da base aliada e do próprio chefe do Executivo.

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